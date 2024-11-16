Популярные магазины продавали консервы с личинками червей: обратите внимание на список

В рыбных консервах с печенью минтая, продававшихся в торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси», были обнаружены личинки червей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Что известно о проблемной продукции?
Консервы с паразитами были найдены в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. На упаковках указаны три производителя:
- ООО «Дефриз» (Владивосток);
- Завод «Прибой» (Владимирская область);
- «Мурман-рыба» (Владимирская область).
Однако производители поспешили откреститься от причастности:
- В «Дефризе» заявили, что не выпускают консервы с прошлого года.
- На заводе «Прибой» настаивают, что их продукция соответствует требованиям техрегламента.
- В «Мурман-рыбе» отметили, что маркировка на банках не совпадает с их стандартами.
Реакция сетей и проверяющих органов
После публикации информации торговые сети «Пятёрочка» и «Дикси» изъяли продукцию с продажи и начали проверки. Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов направил обращения в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с требованием изъять товар из оборота. Он также отметил, что случаи обнаружения личинок паразитов в рыбных консервах участились, что свидетельствует о грубых нарушениях пищевой безопасности.
Антисанитария и проверки: не первый случай
Недавние инциденты с нарушением санитарных норм на производстве говорят о более широкой проблеме:
- В октябре «Перекресток» и «Вкусвилл» сняли с продажи пирожные «Картошка» после появления видео о плохих условиях производства в Можайском кондитерском доме.
- Прокуратура инициировала проверку, а производитель назвал видео фейком и предположил, что это провокация конкурентов.
Что дальше?
Инцидент с консервами стал очередным тревожным сигналом для потребителей и проверяющих органов. В условиях участившихся нарушений пищевой безопасности остаётся надеяться, что проверки выявят виновных, а контроль над производством и реализацией продуктов будет ужесточён.