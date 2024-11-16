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Популярные магазины продавали консервы с личинками червей: обратите внимание на список

16 ноября 2024 11:30
Популярные магазины продавали консервы с личинками червей: обратите внимание на список
Популярные магазины продавали консервы с личинками червей: обратите внимание на список
Legion-media

СМИ поделились печальной новостью.

В рыбных консервах с печенью минтая, продававшихся в торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси», были обнаружены личинки червей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Что известно о проблемной продукции?

Консервы с паразитами были найдены в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. На упаковках указаны три производителя:

- ООО «Дефриз» (Владивосток);
- Завод «Прибой» (Владимирская область);
- «Мурман-рыба» (Владимирская область).

Однако производители поспешили откреститься от причастности:

- В «Дефризе» заявили, что не выпускают консервы с прошлого года.
- На заводе «Прибой» настаивают, что их продукция соответствует требованиям техрегламента.
- В «Мурман-рыбе» отметили, что маркировка на банках не совпадает с их стандартами.

Реакция сетей и проверяющих органов

После публикации информации торговые сети «Пятёрочка» и «Дикси» изъяли продукцию с продажи и начали проверки. Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов направил обращения в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с требованием изъять товар из оборота. Он также отметил, что случаи обнаружения личинок паразитов в рыбных консервах участились, что свидетельствует о грубых нарушениях пищевой безопасности.

Антисанитария и проверки: не первый случай

Недавние инциденты с нарушением санитарных норм на производстве говорят о более широкой проблеме:

- В октябре «Перекресток» и «Вкусвилл» сняли с продажи пирожные «Картошка» после появления видео о плохих условиях производства в Можайском кондитерском доме.
- Прокуратура инициировала проверку, а производитель назвал видео фейком и предположил, что это провокация конкурентов.

Что дальше?

Инцидент с консервами стал очередным тревожным сигналом для потребителей и проверяющих органов. В условиях участившихся нарушений пищевой безопасности остаётся надеяться, что проверки выявят виновных, а контроль над производством и реализацией продуктов будет ужесточён.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Продукты питания
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