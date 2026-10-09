Посадила 5 кустарников — тля, муравьи и мыши сгинули с участка мигом: химоза не нужна

Борьба с вредителями не обязательно требует химикатов.

Некоторые кустарники сами отпугивают насекомых своим запахом. Их корни и листья оздоравливают почву и подавляют сорные травы. Опытные дачники сажают их на участке и просто-напросто забывают о постоянных опрыскиваниях.

Какие кустарники обладают защитными свойствами

Бузина черная станет надежным барьером. Разместите куст у компостной кучи или рядом с огородом. Фитонциды в его составе отпугивают тлю, муравьев и даже мышей. Выбирайте солнечное или полутенистое место, не заглубляйте корневую шейку. Раз в три года обрезайте старые ветки. Листья добавляйте в компост: они ускоряют перегнивание.

Барбарис дает густую поросль, которая не оставляет шанса даже пырею. Его корни подавляют грибковые болезни. Для декоративных изгородей берите сорт Тунберга, для варенья — обыкновенный. Держите дистанцию: не сажайте ближе двух метров к грядкам, так как он угнетает овощи.

Улучшите почву и защитите посадки

Лапчатка кустарниковая обогащает грунт азотом, как бобовые. После нее хорошо растут даже капризные культуры. Поливайте только в засуху, обрезайте весной для пышного цветения. Мульчируйте корой или травой, но не опилками.

Смородина золотистая работает как натуральный фунгицид. Ее листья спасают огурцы и томаты от мучнистой росы. Ксения Давыдова, агроном с образованием Тимирязевской академии, рекомендует готовить настой так: горсть листьев залейте литром кипятка, настаивайте сутки, опрыскивайте растения раз в две недели.

Решите проблемы участка

Дерен белый вытягивает лишнюю воду с заболоченных зон. Он дает плотную тень, под которой не выживают сорняки. Сажайте его у забора или рядом с дренажной канавой. Такой подход заменяет химию и делает участок здоровее.

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