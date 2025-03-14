Как не навредить себе во время поста: главные ошибки и советы

Пост — это не только духовная практика, но и серьезное испытание для организма. Отказ от привычных продуктов может привести к ухудшению самочувствия, если не соблюдать баланс в питании. Роспотребнадзор напомнил о распространенных ошибках, которые могут навредить здоровью.

Резкое исключение животной пищи

Если внезапно отказаться от мяса, молочных продуктов и яиц, организм может отреагировать неприятными симптомами: слабостью, головокружением, потливостью, а в крайних случаях даже обмороками. Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями — в их случае лучше заранее проконсультироваться с врачом.

Избыток углеводов

Пост — не повод налегать на макароны, сладости и мучное. Такая пища дает быстрый, но кратковременный прилив сил, а затем приводит к резкому падению уровня сахара в крови. Избыток углеводов также может спровоцировать обострение инфекционных и аллергических заболеваний.

Однообразное питание

Если ваш рацион состоит только из картошки и хлеба, вы быстро почувствуете усталость. Важно включать в меню различные продукты:

Овощи : капусту, морковь, свёклу, брокколи, тыкву.

: капусту, морковь, свёклу, брокколи, тыкву. Фрукты : яблоки, груши, гранаты, хурму, цитрусовые.

: яблоки, груши, гранаты, хурму, цитрусовые. Бобовые : фасоль, горох, нут, чечевицу, сою.

: фасоль, горох, нут, чечевицу, сою. Крупы: гречку, овсянку, пшено, киноа, булгур.

Пост не должен становиться стрессом для организма. Если чувствуете слабость или дискомфорт, допускаются послабления. Важно помнить, что смысл поста не в строгих запретах, а в осознанном подходе к питанию и образу жизни, пишет Роспотребнадзор.

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