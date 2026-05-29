Причины, по которым можно влюбиться в Нижний Новгород - идеальный город для туристов: что посмотреть

Опубликовано: 29 мая 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Какие места нужно посетить в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород пользуется большой популярностью у российских туристов из-за старинной атмосферы, большого количества достопримечательностей. Не влюбиться в этот город просто невозможно. На это есть несколько причин.

Нижегородские закаты

Нижний Новгород называют столицей закатов, поэтому тут проходит даже соответствующий фестиваль. Здесь есть множество смотровых площадок, на которых созданы идеальные условия для просмотра закатов.

Кремль Нижнего Новгорода

Местный кремль является грандиозным сооружением, которое стоит рассмотреть поближе. Отсюда открывается прекрасный вид на реки Ока и Волга. Движение по воде здесь очень интенсивное.

Самая длинная канатная дорога

"Между Нижним Новгородом и городом Бор, который расположен на противоположенном берегу Волги, в 2012 году запустили канатную дорогу. Ее длина составляет 3661 метр при перепаде высот в 62 метра. Пролет над водной поверхностью - более 860 метров", - сообщает канал "Путешествия по городам и весям".

Заповедные кварталы

Еще в начале XX века 75% зданий города были выполнены из дерева. Сейчас в Нижнем Новгороде сохранилось около 30 дореволюционных домов. Они расположены в Студеном и Трехсвятском кварталах.

Рождественская улица

На этой улице находится 35 зданий, которые были признаны объектами культурного наследия. Здесь также можно увидеть интересные скульптуры, арт-объекты и разнообразные кафе.

Опыт автора

"Я была впечатлена масштабом нижегородского кремля. Дух захватывает, когда находишься рядом с таким величественным объектом. Я изучила кремль вдоль и поперек. Советую посетить его и вам", - рассказала Полина Аксенова.

