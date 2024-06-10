Поющая кукуруза и туалетный телевизор: какими были первые рекламные ролики в СССР

На Западе телевизионная реклама появилась намного раньше, чем в Советском Союзе. В этом плане мы не то чтобы отставали, просто надобности рекламировать товары и услуги на всю страну в ту эпоху долго не было. Зато на улицах и в соцучреждениях пестрели разного рода рекламные плакаты.

Советских граждан с помощью полимерной продукции побуждали пить лимонады "Ситро", есть майонез, шоколадные конфеты и плавленые сырки. А вот в телевизонной сетке вещания мест для рекламных роликов пока не было. Только в 60-е годы прошлого века руководство телерадиокомпании решило разбавить показ передач и фильмов неким развлекательным контентом. Да, вы не ослышались. Первым роликом был вовсе не рекламный, а скорее социально-познавательный.

Главной его темой была кукуруза, культ которой зародил в стране Никита Хрущев. Сюжет был очень незамысловат. Бравый повар в колпаке напевал о пользе сытного обеда, который нужно непременно требовать в ресторанах и кафе. Как вдруг пришла кукуруза, в жестяных банках и початках и начала проситься "в меню". Повар поначалу наотрез отказывался вводить в состав блюд не слишком известный овощ, но после кукуруза сумела убедить его в своей полезности. Ни конкретного производителя, ни магазина, где продается этот продукт, в ролике не усматривалось. Стало быть, его делали исключительно по заказу властей в целях просвещения "темного" советского народа.

А вот следующие телерекламы на ТВ вполне можно назвать "продающими", способными сыграть на чувствах потребителя. Одим из таких роликов был посвящен портативному телевизору "Юность-402", который стали массово выпускать в СССР в 70-е годы. По сценарию, глава семейства придя домой, не находит на привычном месте свой телевизор. При этом видно, что старшая дочь смотрит какую-то телевизонную передачу, сидя в кресле. Но отцу нужен какой-то другой. Прислушавшись, он понимает, что из туалета доносятся странные звуки. Открыв дверь, он обнаруживает проказника-сына. Школьник забросил уроки, унес телевизор и смотрит соревнования по боксу.

Вместо того, чтобы отругать отпрыска, папа садится рядом с ним и смотрит поединок. "Портативный телевизор "Юность-402 с успехом может стать вторым телевизором в доме", заключает голос за кадром в конце ролика. Этой фразой подчеркивалось, что два телевизора могли иметь в Союзе только обеспеченные семьи. Всем хотелось считаться именно такими. Поэтому чудо-телевизоры стали разлетаться как горячие пирожки. Многие отказывали себе в необходимом, чтобы скопить на этот прибор. Его можно было взять на дачу, смотреть прямо в автомобиле и давать попользоваться ненадолго соседям, у которых такого еще нет.

Источник фото: Global Look Press/Виктор Лисицын, Globallookpress.com