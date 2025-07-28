Привет из XVIII века: точная копия линкора «Полтава» воссоздает эпоху Петра Великого

Копия линейного корабля “Полтава” в Санкт-Петербурге станет центром музейного комплекса по изучению морской истории России, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Символ эпохи Петра: линкор как наглядное пособие

В День Военно-морского флота на рейде Петропавловской крепости встал 54-пушечный линейный корабль “Полтава”.

Это точная копия в натуральную величину линкора, спроектированного и построенного в начале XVIII века при личном участии Петра Первого.

Долгий путь к возрождению: от верфи до праздничных мероприятий

Копия “Полтавы” была построена на одноименной верфи в Яхт-клубе Санкт-Петербурга.

Строительство началось в 2013 году. В 2018 году воссозданный корабль Петровской эпохи был спущен на воду, и с тех пор он участвует в праздничных мероприятиях Дня ВМФ.

Научный, культурный, исследовательский центр

”Полтава” привлекает огромное внимание петербуржцев и многочисленных гостей города, дает наглядное представление, каким был первый крупный корабль Балтийского флота, спущенный на воду в Санкт-Петербургском Адмиралтействе.

"С “Полтавы” началось создание сильного линейного флота, Россия стала великой морской державой”, — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

”Полтава” будет находиться на рейде Петропавловской крепости в течение дня 28 июля. Затем в ночь на 29 июля линкор вернется в Яхт-клуб Санкт-Петербурга, в яхтенный порт “Смоленка”.

Там продолжится его подготовка для постановки в современный музейный комплекс, который будет создан в Лахте”.

”Он станет научным, культурным, исследовательским и педагогическим центром по изучению морской истории города и страны”, — отметил губернатор.

Линкор “Полтава” станет не только украшением Петербурга, но и важным научным и культурным центром, посвященным морской истории России.