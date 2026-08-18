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Приз в 2,5 миллиона и выбор жителей: Ленобласть скупает 10 гектаров земли под метро и небоскрёб в Кудрово

Опубликовано: 18 августа 2026 11:02
 Проверено редакцией
Приз в 2,5 миллиона и выбор жителей: Ленобласть скупает 10 гектаров земли под метро и небоскрёб в Кудрово
Приз в 2,5 миллиона и выбор жителей: Ленобласть скупает 10 гектаров земли под метро и небоскрёб в Кудрово
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Кудрово всё-таки дождётся метро, но придется подождать до 2030 года.

Жители Кудрово годами стоят в бесконечных пробках и мечтают о своей станции метро. Кажется, дело наконец сдвинулось с мертвой точки.

Власти Ленобласти начали выкупать землю под будущую стройку. Губернатор Александр Дрозденко в ходе прямой линии с жителями заявил: метро точно будет.

Не просто станция, а «Ленсити»

Рядом с будущим метро не будет пустыря. Там появится огромный общественно-деловой кластер под названием «Ленсити». Под этот масштабный проект уже оформляют участок площадью в 10 гектаров.

Власти хотят сделать там полноценный центр притяжения. В «Ленсити» построят:

  • Офисы и здания для чиновников.
  • Торговые и развлекательные центры.
  • Парки и зоны отдыха.
  • Удобный транспортный хаб, где можно легко пересесть с метро на автобус.

Идея в том, чтобы кудровчанам не приходилось ездить в Петербург за каждым развлечением или по работе.

Когда поедут поезда?

Быстрых чудес ждать не стоит. Строительство станции «Кудрово» (она станет продолжением «оранжевой» ветки после «Улицы Дыбенко») переносили уже много раз.

Сейчас актуальный срок в планах метростроевцев — 2030 год. Время еще есть, но выкуп земли — это первый реальный шаг к стройке за последние годы. Запасаемся терпением.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему курьеры в СПб не спешат и где доставляют быстрее.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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