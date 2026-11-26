Прогноз синоптиков на зиму 2026–2027: много снега, морозов не ждите

Какие риски несет такая погода

Синоптики уже дают первые прогнозы на предстоящий сезон — и они заметно отличаются от привычных представлений о русской зиме. Ожидается, что холода будут умеренными, а вот снега выпадет немало.

Что обещают синоптики

Сразу несколько метеоцентров сходятся в одном: зима будет мягкой и влажной. По словам Александра Ильина из центра «Метео», температура окажется на 1–2 градуса выше нормы, а местами — даже на 3–4 градуса.

Евгений Тишковец из «Фобоса» и вовсе называет сезон «очень мягким и влажным»: превышение нормы может составить 2–5 градусов, а объём осадков — снега и дождя — рискует стать аномальным.

Тренды и причины

Такая погода — не случайность, а часть устойчивого климатического сдвига. За последние полвека московская зима стала примерно на неделю короче и на два градуса теплее.

К тому же осень в европейской части России в 2026 году затянулась: ноябрь оказался теплее обычного, из‑за чего устойчивые морозы могут прийти позже, отмечает источник.

Практические советы: как подготовиться

проверьте зимние шины и запас незамерзающей жидкости — на дорогах будет скользко из‑за мокрого снега и гололедицы;

осмотрите крыши построек на даче — при оттепелях и обильных снегопадах возрастает риск наледи и протечек;

следите за перепадами давления, если чувствительны к погоде: умеренные прогулки и контроль давления помогут легче переносить нестабильные дни;

учитывайте риск ледяной корки на деревьях — чередование оттепелей и морозов может повредить кору.

Мягкая и снежная зима — это не только романтика, но и свои подвохи. Немного заблаговременной подготовки поможет встретить сезон спокойно и без неприятных сюрпризов.

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