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Программа долгосрочных сбережений: как петербуржцам получить прибавку к пенсии

9 января 2025 08:02
Женщина с копилкой
Программа долгосрочных сбережений: как петербуржцам получить прибавку к пенсии
Фото Legion-Media/ автор - Zoonar, United Archives

Тех, кто заключит договор, ждет приятный бонус от государства.

Жители Санкт-Петербурга, могут воспользоваться новой программой долгосрочных сбережений (ПДС), которая предоставляет возможность создать финансовую подушку или получить дополнительную прибавку к пенсии. Эта программа – инструмент для формирования долгосрочного капитала с государственной поддержкой.

Суть программы ПДС заключается в следующем: вы заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и регулярно пополняете свой счет. Важно, что при внесении не менее 2000 рублей в год, государство софинансирует ваши вложения в течение десяти лет, добавляя на счет до 36 000 рублей ежегодно.

Размер государственного софинансирования зависит от среднемесячного дохода участника программы

Сколько добавят

  • Доход до 80 000 рублей: государство добавляет сумму, равную вашим взносам;
  • Доход от 80 000 до 150 000 рублей: государство добавляет половину от суммы ваших взносов;
  • Доход свыше 150 000 рублей: государство добавляет четверть от суммы ваших взносов.

Средства, внесенные на счет ПДС, инвестируются НПФ с целью получения наибольшего дохода и минимизации риска. Это делается для того, чтобы сбережения росли и приносили прибыль, обеспечивая финансовую безопасность. Важным преимуществом программы является то, что государство гарантирует сохранность средств в размере до 2,8 миллиона рублей.

Варианты получения денег

  • единовременная выплата;
  • пожизненные ежемесячные выплаты;
  • регулярные выплаты на срок от 10 лет и более.

Все они станут доступны через 15 лет с начала действия договора или после наступления пенсионного возраста.

Участие в программе долгосрочных сбережений может стать отличным решением для тех, кто стремится создать финансовую подушку, подготовиться к пенсии или иметь дополнительный источник дохода в будущем. Важно отметить, что программа рассчитана на долгосрочную перспективу, и регулярные взносы в сочетании с государственной поддержкой могут помочь достичь существенных результатов.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Пенсия
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