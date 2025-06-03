Бургеры и миллион за теплоход: как отпраздновать школьный выпускной и не разориться

Родители в шоке от цен на празднование окончания школы.

Выпускной — это долгожданный праздник, который знаменует собой окончание важного этапа в жизни каждого школьника. Однако для родителей этот день может стать настоящим испытанием для бюджета.

В 2025 году средний чек на школьный выпускной ребёнку составит около 60 тысяч рублей — это на 35% больше, чем в 2024-м. Основная причина роста цен — ресторанный прайс и развлечения.

Подробности рассказала в беседе с Телеграм-каналом Mash, организатор выпускных в Москве Ирэм Дворянинова.

Ресторан или лофт?

Выбор места проведения выпускного — один из самых важных и затратных пунктов. По словам Ирэм Дворяниновой, бронь ресторана с понедельника по четверг обойдётся в сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

В субботу ценник взлетает до 80-200 тысяч рублей за время гуляний с 9 вечера до 5 утра. Средний чек за ребёнка выйдет от 6 до 12 тысяч рублей, плюс взрослый — 24 тысячи.

Школьники чаще всего заказывают на стол любимые бургеры, хот-доги, закуски и брускетты. В качестве альтернативы ресторанам рассматриваются загородные площадки и шатры в стиле лофт.

Однако, они не всегда подходят из-за ограничений по шуму, а ценник на 20% выше ресторанов.

Загородные дома и коттеджи также пользуются популярностью, но тут есть риск получить отказ от хозяев, узнавших, что это для тусовки выпускников. Эксклюзивный вариант — теплоход: аренда, например, «Рэдиссон Ройал» выйдет в 1,2 млн рублей.

Кавер-группа, ведущий и фотограф: развлечения для выпускников

Развлекательная программа — еще одна статья расходов на выпускной. Три выхода на сцену кавер-группы обойдутся в сумму от 150 тысяч рублей за вечер.

Тандем ведущего и диджея стоит столько же — 150 тысяч рублей. Без фотографа тоже не обойтись: его услуги стоят от 6 тысяч рублей за час и минимум 50 тысяч рублей за восемь часов работы.

Советская форма или платье с маркетплейса: во что одеться на выпускной?

Для девочек собраться на выпускной обойдется в среднем в 72 тысячи рублей. Они не сильно заморачиваются с поиском нарядов: берут платье в прокат либо заказывают на маркетплейсах за 6–8 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей уйдет на туфельки, макияж и прическу.

Особый тренд — советская форма. Ее либо арендуют за 2,5 тысячи рублей, либо к черному платью заказывают фартук за 2 тысячи рублей в интернете.

Мальчикам все обойдется дешевле — за 10 тысяч рублей можно приобрести полный комплект: брюки, рубашку и легкий пиджак. На все про все выйдет около 55 тысяч рублей.

Цветы и сладкие подарки: сколько стоит порадовать любимых учителей?

Не стоит забывать и о подарках учителям. Букет цветов для любимой математички теперь на 40% дороже, его цена начинается от 3,5 тысячи рублей. Также на 30% взлетел ценник на сладкие наборы.

Категория Стоимость (руб.) Примечания Средний чек на ребенка 60 000 На 35% больше, чем в 2024 году Бронирование ресторана — Пн–Чт 50 000 – 150 000 За вечер — Сб 80 000 – 200 000 С 21:00 до 05:00 Средний чек на ребенка в ресторане 6 000 – 12 000 Включая еду (бургеры, хот-доги, закуски) Средний чек на взрослого 24 000 Развлечения — Кавер-группа от 150 000 Три выхода на сцену — Тандем ведущего и диджея 150 000 — Фотограф от 6 000 за час Минимум 50 000 за 8 часов Локации — Загородные площадки и шатры +20% к цене ресторанов В стиле лофт, но не очень шумно — Загородные дома и коттеджи — Часто отказывают из-за характера мероприятия — Теплоходы около 1 200 000 Пример: аренда «Рэдиссон Ройал» Расходы на одежду девочек 72 000 — Платье 6 000 – 8 000 Прокат или покупка на маркетплейсах — Туфли, макияж, прическа около 10 000 — Советская форма (аренда) 2 500 Или фартук за 2 000 Расходы на одежду мальчиков около 10 000 Брюки, рубашка, лёгкий пиджак Общие расходы мальчиков около 55 000 Букет для учителя от 3 500 На 40% дороже, чем раньше Сладкие наборы +30% Цены выросли

В итоге, выпускной-2025 — это дорогое удовольствие, которое требует серьезной финансовой подготовки. Родителям стоит заранее планировать бюджет и искать способы сэкономить, не ущемляя при этом желания своих детей.