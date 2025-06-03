Бургеры и миллион за теплоход: как отпраздновать школьный выпускной и не разориться

Выпускной — это долгожданный праздник, который знаменует собой окончание важного этапа в жизни каждого школьника. Однако для родителей этот день может стать настоящим испытанием для бюджета.
В 2025 году средний чек на школьный выпускной ребёнку составит около 60 тысяч рублей — это на 35% больше, чем в 2024-м. Основная причина роста цен — ресторанный прайс и развлечения.
Подробности рассказала в беседе с Телеграм-каналом Mash, организатор выпускных в Москве Ирэм Дворянинова.
Ресторан или лофт?
Выбор места проведения выпускного — один из самых важных и затратных пунктов. По словам Ирэм Дворяниновой, бронь ресторана с понедельника по четверг обойдётся в сумму от 50 до 150 тысяч рублей.
В субботу ценник взлетает до 80-200 тысяч рублей за время гуляний с 9 вечера до 5 утра. Средний чек за ребёнка выйдет от 6 до 12 тысяч рублей, плюс взрослый — 24 тысячи.
Школьники чаще всего заказывают на стол любимые бургеры, хот-доги, закуски и брускетты. В качестве альтернативы ресторанам рассматриваются загородные площадки и шатры в стиле лофт.
Однако, они не всегда подходят из-за ограничений по шуму, а ценник на 20% выше ресторанов.
Загородные дома и коттеджи также пользуются популярностью, но тут есть риск получить отказ от хозяев, узнавших, что это для тусовки выпускников. Эксклюзивный вариант — теплоход: аренда, например, «Рэдиссон Ройал» выйдет в 1,2 млн рублей.
Кавер-группа, ведущий и фотограф: развлечения для выпускников
Развлекательная программа — еще одна статья расходов на выпускной. Три выхода на сцену кавер-группы обойдутся в сумму от 150 тысяч рублей за вечер.
Тандем ведущего и диджея стоит столько же — 150 тысяч рублей. Без фотографа тоже не обойтись: его услуги стоят от 6 тысяч рублей за час и минимум 50 тысяч рублей за восемь часов работы.
Советская форма или платье с маркетплейса: во что одеться на выпускной?
Для девочек собраться на выпускной обойдется в среднем в 72 тысячи рублей. Они не сильно заморачиваются с поиском нарядов: берут платье в прокат либо заказывают на маркетплейсах за 6–8 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей уйдет на туфельки, макияж и прическу.
Особый тренд — советская форма. Ее либо арендуют за 2,5 тысячи рублей, либо к черному платью заказывают фартук за 2 тысячи рублей в интернете.
Мальчикам все обойдется дешевле — за 10 тысяч рублей можно приобрести полный комплект: брюки, рубашку и легкий пиджак. На все про все выйдет около 55 тысяч рублей.
Цветы и сладкие подарки: сколько стоит порадовать любимых учителей?
Не стоит забывать и о подарках учителям. Букет цветов для любимой математички теперь на 40% дороже, его цена начинается от 3,5 тысячи рублей. Также на 30% взлетел ценник на сладкие наборы.
|Категория
|Стоимость (руб.)
|Примечания
|Средний чек на ребенка
|60 000
|На 35% больше, чем в 2024 году
|Бронирование ресторана
|— Пн–Чт
|50 000 – 150 000
|За вечер
|— Сб
|80 000 – 200 000
|С 21:00 до 05:00
|Средний чек на ребенка в ресторане
|6 000 – 12 000
|Включая еду (бургеры, хот-доги, закуски)
|Средний чек на взрослого
|24 000
|Развлечения
|— Кавер-группа
|от 150 000
|Три выхода на сцену
|— Тандем ведущего и диджея
|150 000
|— Фотограф
|от 6 000 за час
|Минимум 50 000 за 8 часов
|Локации
|— Загородные площадки и шатры
|+20% к цене ресторанов
|В стиле лофт, но не очень шумно
|— Загородные дома и коттеджи
|—
|Часто отказывают из-за характера мероприятия
|— Теплоходы
|около 1 200 000
|Пример: аренда «Рэдиссон Ройал»
|Расходы на одежду девочек
|72 000
|— Платье
|6 000 – 8 000
|Прокат или покупка на маркетплейсах
|— Туфли, макияж, прическа
|около 10 000
|— Советская форма (аренда)
|2 500
|Или фартук за 2 000
|Расходы на одежду мальчиков
|около 10 000
|Брюки, рубашка, лёгкий пиджак
|Общие расходы мальчиков
|около 55 000
|Букет для учителя
|от 3 500
|На 40% дороже, чем раньше
|Сладкие наборы
|+30%
|Цены выросли
В итоге, выпускной-2025 — это дорогое удовольствие, которое требует серьезной финансовой подготовки. Родителям стоит заранее планировать бюджет и искать способы сэкономить, не ущемляя при этом желания своих детей.