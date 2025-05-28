Простуда или срамная болезнь: от чего умер Петр I (и как его смерть привела к страшному скандалу)

До сих пор среди историков нет единого мнения.

Историки спорят уже почти три века, отчего ушёл из жизни Пётр I. Кто-то винит холодную воду, кто-то — старые раны и болезни, кто-то — заговорщиков.

Но главное в этой истории — не диагноз, а то, как внезапно император оставил страну без имени преемника. Это запустило череду интриг, слухов и событий, изменивших ход российской истории.

Смерть, окружённая мифами

Официальная версия долгое время была почти героической: Пётр простудился, спасая солдат с севшего на мель корабля. Якобы нырял в ледяную воду, получил воспаление — и вскоре скончался.

Но дневники придворных, особенно камер-юнкера Берхгольца, говорят об обратном. Никакого подвига не было: государь просто вернулся с поездки, участвовал в праздниках, а через время стал жаловаться на боли. Значит, легенда о «ледяной воде» — лишь красивый миф.

От сифилиса до камней в почках

Французский посол Кампредон и итальянский врач Азарини уверяли, что у царя был сифилис, якобы подхваченный в Европе. Немец Штелин говорил о гангрене мочевого пузыря, а позже врачи XIX–XX веков стали склоняться к диагнозу «мочекаменная болезнь».

Впрочем, ни вскрытия, ни точных документов не сохранилось, и все версии остаются лишь догадками.

Трон без наследника и корона для Екатерины

Главная интрига началась после смерти. В 1722 году Пётр изменил закон: теперь император мог сам назначить преемника. Но сделать это он не успел. Его сын казнён, внуку он не доверял, а бастарды были вне закона.

Тогда на первый план вышла Екатерина — жена, о прошлом которой судачили все при дворе. По слухам, в юности она была прачкой. Тем не менее, именно её Пётр возвёл в статус «самодержицы», а в 1724 году короновал. После его смерти она и стала первой женщиной на российском троне.