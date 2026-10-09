Прожиточный минимум в 2027 году изменится: сколько составит, как повлияет на выплаты, кому ждать

Все об изменениях прожиточного минимума в России в 2027 году

С 1 января 2027 года федеральный прожиточный минимум на душу населения может составить 20 227 ₽. Рост к текущему уровню 2026 года (18 939 ₽) — 1 288 ₽, то есть 6,8%. Цифра пока заложена в бюджетный проект и станет действующей после принятия документов. Важно понимать: единое пособие не равняется этой сумме. Для выплат берут региональные величины и отдельные значения по категориям.

Почему одной цифры недостаточно

Величина прожиточного минимума не бывает общей. Существуют четыре расчета: на душу населения, для работающих граждан, для несовершеннолетних и для людей на пенсии. У каждого своя задача. От детского показателя региона зависит пособие на ребенка. От значения для работающих — выплата женщине в положении. Показатель для пенсионеров определяет право на социальную надбавку.

Как считают единое пособие

Размер выплаты на ребенка равен 50, 75 либо 100 процентам от регионального детского минимума. Сначала дают половину. Если среднедушевой доход семьи все еще ниже регионального минимума на душу населения, долю поднимают до 75 процентов, затем до 100. Когда показатель пересматривают в сторону роста, уже назначенную выплату индексируют без нового заявления.

Помимо этого, величина используется для надбавки к пенсии, выплаты из материнского капитала, оценки нуждаемости и региональных мер поддержки.

Чего не стоит путать

Прожиточный минимум и МРОТ — не одно и то же. Первый нужен для оценки нуждаемости и расчета социальных выплат. Второй задает минимальную зарплату. С января 2027 года МРОТ предлагают увеличить до 28 935 ₽.

Что сравниваем Уровень 2026 Ориентир на 2027 Как меняется Минимум на душу населения 18 939 ₽ 20 227 ₽ плюс 1 288 ₽, то есть 6,8% МРОТ текущий 28 935 ₽ (проект) проходит утверждение Пособие на ребенка 50, 75 или 100% детского минимума региона те же доли от обновленного значения пересчитывают без заявления Региональные показатели установлены устанавливают субъекты зависят от места жительства

Как прикинуть свою сумму

Найдите детский минимум на 2027 год в своем регионе и посчитайте от него половину, три четверти и полную величину. Это три вероятных размера, а не выбор. Итоговый уровень СФР определит по доходу семьи и другим критериям. Для будущих мам за базу берут региональное значение для работающих.