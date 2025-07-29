Прозрачное море, древние тайны и безлюдные пляжи: где спокойно отдохнуть на Черноморском побережье

Есть несколько мест, которые не так популярны у туристов.

Кажется, что летом Черноморское побережье превращается в место, где всюду переполненные пляжи и толпы отдыхающих.

Однако можно просто послушать советы опытных туристов, если хочется отдохнуть в тишине.

В стороне от популярных туристических направлений есть небольшие поселки и тихие бухты.

Рассказывает, как их найти и что посмотреть.

Бухта Инал

Это настоящая жемчужина Черноморского побережья между Джубгой и Архипо-Осиповкой.

Здесь мало туристов, а природа сохранена в первозданном виде.

Главная изюминка Инала — это широкий длинный пляж с мелкой галькой.

Вода здесь необыкновенно прозрачная, берег пологий, что удобно для семей с детьми.

Прасковеевка

Спокойствие, чистый воздух, прозрачная вода и знаменитая скала Парус — все это находится всего в 30 минутах от шумного и многолюдного Геленджика.

Прасковеевка больше подходит тем, кто хочет провести отдых в уединении на природе. Но поселок расположен в четырех километрах от моря.

Если хочется поселиться поближе к воде, можно выбрать гостевой дом или базу для отдыха — это будет стоить дороже, чем жить в частном секторе, отмечает автор отзыва.

Пляж здесь просторный, и его легко найти под солнцем. Однако заход в воду не слишком удобен: у берега встречаются крупные скользкие камни, а также обрывисты берег.

Самое уединенное место поблизости — бухта Чудесница. Ее не видно с дороги, а спуск к морю идет по крутой тропинке. Зато там очень красиво и почти нет отдыхающих.

Мыс Тарханкут

Это самая западная точка Крыма. Но здесь можно насладиться купанием в прозрачных водах Черного моря.

Здесь раскинулось живописное скалистое побережье с уединенными бухтами, живописными гротами и арками.

Единственный населенный пункт на мысе — село Оленевка, где можно снять дом, комнату или номер в небольшой гостинице, также есть современный кемпинг.

Это место особенно нравится любителям дайвинга, так как на берегах много подводных пещер и затонувших кораблей, а также есть целый подводный музей «Аллея воздуха» у мыса Тарханкут.

Пляжи здесь исключительно дикие, но очень чистые и красивые.

Среди значимых достопримечательностей — руины античных поселений, скалистые урочища Большой Атлеш и еще много интересных мест.