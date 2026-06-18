Пулково открывает двери: как уехать на поезде прямо из аэропорта

Пассажирам разрешили покинуть «чистую зону».

В петербургском аэропорту Пулково сегодня не протолкнуться. Залы ожидания забиты людьми, а на табло всё больше красных надписей. Причина — ограничения в небе над Москвой.

Когда в столице вводят режим «Ковёр» (обычно из-за неопознанных объектов или безопасности), аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево перестают принимать самолеты.

Итог для Петербурга печальный: рейсы задерживаются или и вовсе отменяются.

Выпускают из «чистой зоны»

Обычно, если вы прошли досмотр и зашли в зону дьюти-фри, выйти обратно в город — это целая проблема. Но сегодня Пулково сделало исключение, сообщает 78.ru.

Если ваш рейс отложили надолго, вы можете спокойно выйти из «чистой зоны», чтобы подышать воздухом или съездить домой.

Важный момент: сохраните посадочный талон. По нему вас пустят обратно без лишней волокиты и повторной регистрации.

Что делать, если ваш рейс отменили?

Администрация аэропорта просит пассажиров отмененных рейсов не создавать толпу в терминале. Вот короткий план действий:

Уходите из аэропорта. Нет смысла сидеть на чемоданах. Решайте вопросы онлайн. Переоформить билет или вернуть деньги сейчас проще через приложение или личный кабинет авиакомпании. Это работает быстрее, чем очередь к стойке. Поезд как вариант. Если лететь нужно срочно, на втором этаже Пулково (рядом с офисами авиакомпаний) работает касса РЖД. Можно сразу пересесть на «Сапсан» или обычный поезд.

Еда, вода и закон

По правилам, если рейс задерживают более чем на 2 часа, вам обязаны дать прохладительные напитки. Если больше 4 часов — горячее питание. В Пулково за этим сейчас следят.

Кстати, в терминале дежурят сотрудники транспортной прокуратуры. Если авиакомпания отказывается отказывает в законных правах, можно смело жаловаться им.

Ранее «Городовой» рассказывал, что требовать у авиакомпании, если рейс задерживают.