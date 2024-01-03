Пустые упаковки из-под яиц еще понадобятся: после праздников станут на вес золота

Почему не стоит выбрасывать упаковки от яиц в преддверии праздников

Оставшиеся после яиц коробки выбрасывать не рекомендуется, особенно в новогодние праздники. Когда придет время, удобный контейнер буквально станет на вес золота. Поймете, когда начнете снимать украшения.

Мало у кого остается заводская упаковка от елочных игрушек. Тем менее их нужно сохранить до следующего года целыми и невредимыми. Именно подходящие по форме ячейки помогут сберечь праздничный декор.

Уложить шары нужно как можно плотнее, чтобы они не разбились в случае падения или тряски. Есть смысл сделать прослойку из ваты или ненужной ткани. Новогодние изделия не будут разбросаны по всей кладовке, пишет РБК.

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