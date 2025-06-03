«Пылесос Хуан и посудомойка Натаха»: как петербуржцы общаются со своими помощниками по дому

Исследования показывают, что люди склонны очеловечивать своих помощников по дому.

В современном мире дома нам помогают большое количество машин и роботов, поэтому россияне воспринимают их не как бездушные машины, а считают настоящими друзьями.

К примеру, роботы-пылесосы уже давно заработали звание настоящих помощников по дому, многие дают им имена и общаются, как с полноценными членами семьи, а также дают клички. Почему же так происходит?

Почему люди дают имена роботам-пылесосам?

Исследования показывают, что около 83% россиян дают имена своим роботам-пылесосам, причем делают это не случайно. Главная причина — очеловечивание техники, передает Лента.ру. Когда прибор становится частью повседневной жизни, с ним начинают «общаться», воспринимать как нечто большее, чем просто гаджет.

Часто имена выбирают ради забавы, чтобы поднять настроение себе и детям. К тому же, многие считают, что у робота-пылесоса есть свой характер — и это тоже подталкивает к выбору имени.

Популярные имена

Большинство выбирает мужские имена — это примерно 75% всех кличек. Среди самых популярных — Жорик, Веня, Кузя, Шурик, Валера. Есть и имена, вдохновленные героями мультфильмов или фильмов — Добби, Изаура, Берримор.

Иногда пылесос называют в честь домашних животных — Тузик, Барсик, Бобик. А некоторые даже дают имена бывших возлюбленных, чтобы «отомстить» в шуточной форме.

Как люди общаются с роботами?

Не менее интересно, что около 61% владельцев периодически разговаривают со своими роботами-пылесосами. Они дают им команды, шутят, а иногда даже ругаются, если что-то пошло не так.

Как называют своих роботов петербуржцы

Жители Северной столицы решили поделиться друг с другом тем, как они называют своих домашних помощников и как с ними общаются.

«У меня его зовут Хуан. Этот дурак вечно при нажатии кнопки «домой» или по окончанию уборки походу пытается уехать обратно в Китай, а не на свою станцую»;

«А я думала, что одна такая больная на всю голову. У меня Васька робот-пылесос. Посудомойку, кстати, зовут Натаха»;

«У нас Валерий Степаныч. Иногда на него приходится матюкаться со словами: «Что ты там опять сожрал»?» — рассказывают петербуржцы в соцсети.

Забавные случаи и мемы

В России и за рубежом роботы-пылесосы уже стали героями мемов и курьезных историй. Например, в США был случай, когда взломанный робот начал гоняться за домашними животными и выкрикивать оскорбления. В России же многие шутят, что пылесос — это «жорик», который «жрет пыль» и «шурует по квартире».