Русская рулетка: рулетка: стоит ли покупать ранние арбузы в Петербурге

На прилавках магазинов в Петербурге появились первые арбузы, знаменуя приближение лета. Но стоит ли спешить с покупкой? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров, предостерегая от необдуманных приобретений.
Почему покупка ранних арбузов может быть рискованной? Мнение эксперта
«Покупка арбузов в начале сезона, особенно в Санкт-Петербурге, может быть рискованной по нескольким причинам», — отмечает Дмитрий Быстров.
Среди основных опасностей эксперт выделяет:
- Неправильное созревание. Арбузы, которые начинают продавать слишком рано, часто не успевают полностью созреть. Это может привести к тому, что они будут менее сладкими и водянистыми.
- Использование химикатов. Для ускорения роста и созревания арбузов некоторые производители могут использовать гормоны или другие химические вещества. Это может быть опасно для здоровья, так как такие вещества могут негативно сказаться на организме.
- Риск заболеваний. Ранние арбузы могут быть подвержены различным заболеваниям или вредителям, что также может отразиться на их качестве и безопасности.
- Транспортировка. Арбузы, которые продаются в начале сезона, часто перевозятся издалека, что увеличивает вероятность повреждения плодов и ухудшения их качества.
- Отсутствие вкуса. Даже если арбуз выглядит привлекательно, его вкус может быть разочаровывающим. Ранние плоды могут быть безвкусными или даже иметь неприятный привкус.
Что делать? Рекомендации эксперта
Чтобы избежать разочарования и потенциальных рисков для здоровья, Дмитрий Быстров рекомендует:
- Подождать сезона. Лучше дождаться середины или конца лета, когда арбузы будут действительно спелыми и безопасными.
- Проверять качество.
- Покупать у проверенных продавцов. Если есть возможность, лучше выбрать местных производителей или проверенные рынки, где можно получить информацию о качестве продукции.
«Если все же решите купить арбуз раньше времени, внимательно осмотрите его на предмет повреждений и проверьте, чтобы он был тяжелым для своего размера», — посоветовал Быстров.
В общем, лучше воздержаться от покупки арбузов в начале сезона, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья и получить более вкусные плоды позже.