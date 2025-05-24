Русская рулетка: рулетка: стоит ли покупать ранние арбузы в Петербурге

На прилавках магазинов в Петербурге появились первые арбузы, знаменуя приближение лета. Но стоит ли спешить с покупкой? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров, предостерегая от необдуманных приобретений.

Почему покупка ранних арбузов может быть рискованной? Мнение эксперта

«Покупка арбузов в начале сезона, особенно в Санкт-Петербурге, может быть рискованной по нескольким причинам», — отмечает Дмитрий Быстров.

Среди основных опасностей эксперт выделяет:

Неправильное созревание. Арбузы, которые начинают продавать слишком рано, часто не успевают полностью созреть. Это может привести к тому, что они будут менее сладкими и водянистыми. Использование химикатов. Для ускорения роста и созревания арбузов некоторые производители могут использовать гормоны или другие химические вещества. Это может быть опасно для здоровья, так как такие вещества могут негативно сказаться на организме. Риск заболеваний. Ранние арбузы могут быть подвержены различным заболеваниям или вредителям, что также может отразиться на их качестве и безопасности. Транспортировка. Арбузы, которые продаются в начале сезона, часто перевозятся издалека, что увеличивает вероятность повреждения плодов и ухудшения их качества. Отсутствие вкуса. Даже если арбуз выглядит привлекательно, его вкус может быть разочаровывающим. Ранние плоды могут быть безвкусными или даже иметь неприятный привкус.

Что делать? Рекомендации эксперта

Чтобы избежать разочарования и потенциальных рисков для здоровья, Дмитрий Быстров рекомендует:

Подождать сезона. Лучше дождаться середины или конца лета, когда арбузы будут действительно спелыми и безопасными.

Проверять качество.

Покупать у проверенных продавцов. Если есть возможность, лучше выбрать местных производителей или проверенные рынки, где можно получить информацию о качестве продукции.

«Если все же решите купить арбуз раньше времени, внимательно осмотрите его на предмет повреждений и проверьте, чтобы он был тяжелым для своего размера», — посоветовал Быстров.

В общем, лучше воздержаться от покупки арбузов в начале сезона, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья и получить более вкусные плоды позже.