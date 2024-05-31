Рай превращается в ад: в какие страны не стоит ехать летом

Лето — время отдыха и отпусков. Именно в этот период большинство россиян берут перерыв в работе, чтобы отправиться на юг или за границу. Однако в некоторые страны в июне, июле и августе лучше не ехать. Они гораздо привлекательнее для туристов осенью или зимой.

Иордания

Летом в стране стоит невыносимая жара. В некоторых регионах температура воздуха доходит до +45 градусов. Нередко бывают пылевые бури, из-за чего становится сложно дышать. А ночью температура в пустыне опускается до +10 градусов. Такие резкие колебания могут вызвать повышение артериального давления, а у людей с ишемической болезнью сердца возможен приступ стенокардии.

Источник фото: Legion-Media

Таиланд

В Таиланде обычно принято зимовать, и это неспроста. В июле и августе на излюбленном у россиян курорте Пхукет возможны сильные ливни. То же ждет тех, кто отправится на Краби.

Филиппины

Летом на Филиппинах помимо дождей бывают и тайфуны. Также возможны наводнения и сход селей. А ощущение духоты не будет покидать ни днем, ни ночью. Оптимальным временем для визита в страну считается период с ноября по апрель.

Источник фото: Legion-Media

ОАЭ

В летние месяцы температура в ОАЭ достигает +40 градусов в тени. Сами арабы в этот период стараются покидать страну и уезжать в отпуск на более прохладные курорты. Туристам же приходится спасаться от жары в номерах и торговых центрах с кондиционерами.

Египет

Как и в ОАЭ, в Египте летом чрезвычайно жарко. Немногие путешественники рискнут выбраться в Луксор, Каир или Асуан. Купаться можно разве что утром и вечером. В остальное время будет преследовать пекло.

Источник фото: Legion-Media

Испания

В конце июля и начале августа у испанцев начинается сезон отпусков. Из-за этого пляжи в стране могут напоминать анапские. Желающих позагорать и искупаться будет море. Кроме того, цены в туристических местах резко возрастут.

Куба

На Кубу не стоит ехать в конце августа. В этот период в Карибском бассейне начинается сезон ураганов. Штормы могут перерасти в страшные бури. Возможны задержки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник фото: Legion-Media

Сейшелы

Это райское место тоже отчасти теряет свою привлекательность летом. В июле и августе дуют сильные ветра, из-за чего море становится неспокойным. Поклонникам серфинга это на руку, а вот остальным лучше выбирать отели с пляжами в бухтах, пишет портал Skyscanner.

Источник фото: Legion-Media