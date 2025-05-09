Бюджетный газон или авторский проект: как выбрать ландшафтный дизайн по карману

Возможно ли превратить свой участок в райский уголок? Можно, но для начала придется подсчитать, во сколько обойдется ландшафтный дизайн в Санкт-Петербурге. На этот вопрос порталу «Городовой» ответил дизайнер Андрей Радаев, раскрывая все тонкости ценообразования.
Стоимость квадратного метра: от базового проекта до детальной проработки
«Стоимость ландшафтного дизайна в Санкт-Петербурге варьируется в зависимости от площади участка, сложности проекта и уровня детализации. В среднем базовый проект обойдется от 1 500 до 3 000 рублей за квадратный метр», — отметил Радаев.
Базовый проект включает в себя разработку общей концепции сада, планировку участка, размещение основных элементов (газон, дорожки, клумбы) и подбор простых растений.
Комплексное благоустройство: растения, дорожки, освещение и полив
«Комплексное благоустройство с подбором растений, устройством дорожек, освещения, малых архитектурных форм и систем полива начинается примерно от 300 000–500 000 рублей за участок площадью 6–8 соток».
Комплексное благоустройство — это более детальный и продуманный проект, включающий в себя все необходимые элементы для создания красивого и функционального сада. Он предполагает подбор растений с учетом климатических особенностей региона, устройство дорожек из различных материалов, установку освещения, создание малых архитектурных форм (беседки, скамейки, фонтаны) и установку автоматической системы полива.
Индивидуальные проекты: редкие растения и уникальные решения
«Индивидуальные, авторские проекты с редкими растениями и уникальными решениями могут стоить существенно дороже — вплоть до нескольких миллионов рублей»,— заметил эксперт.
Индивидуальный проект — это эксклюзивное решение, разработанное специально для вас с учетом всех ваших пожеланий и предпочтений. Он предполагает использование редких и дорогих растений, создание уникальных архитектурных форм и применение передовых технологий.
Факторы, влияющие на стоимость: площадь, сложность и детализация
Стоимость ландшафтного дизайна зависит от многих факторов, в том числе от:
- Площади участка. Чем больше участок, тем больше материалов и работы потребуется для его благоустройства.
- Сложности проекта. Чем сложнее и оригинальнее проект, тем больше времени и усилий потребуется для его разработки и реализации.
- Уровня детализации. Чем более детально проработан проект, тем больше времени и усилий потребуется для его реализации.
- Используемых материалов и растений. Чем дороже материалы и растения, тем выше будет стоимость проекта.
- Наличия дополнительных работ. Установка систем полива, освещения, дренажа и других инженерных сетей также повлияет на стоимость проекта.
Бюджетный ландшафтный дизайн: советы по экономии
Если ваш бюджет ограничен, не стоит отказываться от мечты о красивом саде. Существует множество способов сэкономить на ландшафтном дизайне:
- Разработать проект самостоятельно. Можно воспользоваться онлайн-сервисами или нанять начинающего дизайнера.
- Использовать местные растения. Они лучше приспособлены к климатическим условиям вашего региона и стоят дешевле импортных.
- Отказ от сложных элементов. Газон, клумбы и дорожки — это основа любого сада, а сложные архитектурные формы и дорогостоящие растения можно добавить позже.
- Сделать часть работ самостоятельно. Например, можно самостоятельно уложить тротуарную плитку или посадить растения.
- Купить материалы в межсезонье. В это время на них действуют скидки.
|Вид услуги
|Стоимость
|Описание/Особенности
|Базовый ландшафтный дизайн
|1 500–3 000 руб./м²
|Проектирование участка, базовый дизайн
|Комплексное благоустройство
|300 000–500 000 руб. за участок 6–8 соток
|Включает подбор растений, устройство дорожек, освещение, малые архитектурные формы, системы полива
|Индивидуальный авторский проект
|От нескольких миллионов рублей
|Уникальные решения, редкие растения, высокая детализация
|Ландшафтный дизайн «Под ключ»
|От 150 000 руб. за сотку (лайт)
|Базовый пакет
|От 350 000 руб. за сотку (стандарт)
|Средний уровень благоустройства
|От 500 000 руб. за сотку (оптимальный)
|Полный комплекс работ
|Ландшафтный дизайн за м²
|От 843 руб./м²
|Стоимость может варьироваться в зависимости от сложности
|Услуги проектирования (дополнительно)
|Разбивочный чертеж – 5 000 руб.
|3D визуализация участка – 20 000 руб.; визуализация зоны – 5 000 руб.; схема освещения – 5 000 руб.
|Устройство ландшафтного дизайна
|От 100 000 руб. за сотку
|Полный комплекс работ, включая озеленение и благоустройство
|Ландшафтное проектирование (акция)
|Бесплатно при заключении договора
|При заказе комплексного благоустройства проект в подарок
Ландшафтный дизайн — инвестиции в комфорт и красоту
Ландшафтный дизайн — это не просто расходы, а инвестиции в ваш комфорт, красоту и здоровье. Правильно спланированный и благоустроенный участок может стать личным оазисом, где будет здорово отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и набраться сил.