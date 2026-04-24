Рецепт хрустящего печенья - готовится на основе огуречного рассола: лучше любых крекеров
Рецепт хрустящего печенья - готовится на основе огуречного рассола: лучше любых крекеров

Опубликовано: 24 апреля 2026 19:42
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить печенье на рассоле

Огуречный рассол выливать не стоит, ведь из него можно приготовить отличное печенье. Выпечка получается особенно хрустящей и немного солоноватой, что делает ее похожей на крекеры. Портал "Городовой" советует воспользоваться следующим рецептом.

Ингредиенты:

  • рассол огуречный - 1/2 стакана;
  • сахар - 3 столовые ложки;
  • манка - 120 г;
  • мука - 1 стакан;
  • сода - 1 чайная ложка;
  • растительное масло - 3 столовые ложки.

Приготовление:

Рассол необходимо немного подогреть, добавить в него сахар и масло. Тщательно размешать жидкость, после чего всыпать манку и муку. Сразу добавить соду и приступить к вымешиванию теста.

Работать с тестом необходимо до тех пор, пока оно не перестанет быть липким. Дать ему постоять 10 минут. Далее тесто нужно раскатать, вырезать с помощью формочки печенье. Подготовить противень, застелить его пергаментной бумагой и выложить тесто.

Поверхность каждого печенья нужно смочить водой, после чего немного присыпать сахаром. Прогреть духовку до 180 градусов, поставить выпечку готовиться на 15-20 минут. Подавать печенье нужно после остывания.

Рекомендация:

"Для рецепта можно использовать рассол от маринованных или соленых огурцов. Вы не почувствуете разницы во вкусе ".

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить салат "Валери".

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
