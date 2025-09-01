Городовой / Общество / Марка деревенская, а состав химический: какую отраву нашли в популярных российских продуктах
Марка деревенская, а состав химический: какую отраву нашли в популярных российских продуктах

Опубликовано: 1 сентября 2025 22:43
творог, колбаса и зараза
Марка деревенская, а состав химический: какую отраву нашли в популярных российских продуктах
globallookpress/Elena Mayorova

Как известные продукты могут навредить здоровью?

В популярных продуктах были обнаружены опасные для здоровья вещества. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot проверка.

Кишечная палочка

В докторской колбасе «Село Зеленое» была обнаружена кишечная палочка. Это указывает на возможные нарушения санитарных норм при производстве или хранении продукции.

Производителем колбасы является мясокомбинат «Кунгурский» в Пермском крае.

Запрещенный фермент

В твороге «Резной палисад» найден трансглютаминаза — запрещенный в России фермент, известный также как «мясной клей».

Его использование не разрешено, а сам фермент связан с рисками для здоровья, включая онкологические заболевания и аутоиммунные болезни.

Производителем творога выступает АО «Северное молоко» из Вологодской области.

Все продукты были обнаружены в магазинах «Ашан».

Автор:
Ксения Пронина
Общество
