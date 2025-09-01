Марка деревенская, а состав химический: какую отраву нашли в популярных российских продуктах

В популярных продуктах были обнаружены опасные для здоровья вещества. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot проверка.
Кишечная палочка
В докторской колбасе «Село Зеленое» была обнаружена кишечная палочка. Это указывает на возможные нарушения санитарных норм при производстве или хранении продукции.
Производителем колбасы является мясокомбинат «Кунгурский» в Пермском крае.
Запрещенный фермент
В твороге «Резной палисад» найден трансглютаминаза — запрещенный в России фермент, известный также как «мясной клей».
Его использование не разрешено, а сам фермент связан с рисками для здоровья, включая онкологические заболевания и аутоиммунные болезни.
Производителем творога выступает АО «Северное молоко» из Вологодской области.
Все продукты были обнаружены в магазинах «Ашан».