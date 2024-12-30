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Тайны древнего лабиринта на острове Крутояр

30 декабря 2024 22:32
Викинг
Тайны древнего лабиринта на острове Крутояр
Городовой ру

Викинги использовали его по-особенному.

На Северо-Западе России осталось мало следов древних культур, но острову Крутояр повезло. Здесь сохранился уникальный каменный лабиринт, который поражает своей загадочной атмосферой. По соседству с ним обнаружены остатки одноименной финской деревни, что только добавляет мистики этому месту.

Лабиринт на Крутояре выглядит почти так же, как и во времена его строительства. Но вот когда он появился — загадка. Некоторые исследователи считают, что лабиринты возникли в эпоху неолита, а другие уверены, что это дело рук викингов, которые проводили там свои ритуалы.

Назначение каменных узоров изучено чуть лучше. Они служили оберегом для рыбаков и мореходов, которые перед выходом в море проходили через лабиринт. Считалось, что этот ритуал приносил удачу и защищал здоровье. Подобная практика существовала у финских и карельских рыбаков вплоть до начала XX века.

Особенности лабиринтов тоже заслуживают внимания. Некоторые из них имели только один вход и выход, требуя от путников вернуться обратно. Другие были сквозными, как путь «от моря к берегу». Секрет прохода заключался в том, чтобы двигаться почти на автомате. Это помогало сосредоточиться и найти душевное равновесие, пишет источник.

Как добраться: лабиринт находится на острове Крутояр недалеко от Выборга. Это место, где можно не только почувствовать связь с древностью, но и испытать на себе силу старинных ритуалов. Может быть, вы тоже найдете здесь частичку удачи?

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Автор:
Максакова Яна
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