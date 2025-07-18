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Больше, чем просто еда: зачем школам нужны новые стандарты питания

Опубликовано: 18 июля 2025 16:29
столовая в школе
Больше, чем просто еда: зачем школам нужны новые стандарты питания
globallookpress/ Ilya Moskovets

Что изменится в новом учебном году?

С 1 сентября 2025 года вступят в силу обновленные санитарные нормы, утверждающие новые правила работы школьных столовых и буфетов.

Эти изменения направлены на улучшение качества питания и создание безопасной среды для учащихся.

Что нового?

Роспотребнадзор обновил санитарные правила, касающиеся школьного питания и расписания занятий, согласно постановлению Главного санитарного врача от 17.03.2025 № 2.

Вводится обязательное использование термометров для контроля блюд на линии раздачи.

“Это позволит гарантировать, что пища подается в оптимальных условиях, что очень важно для здоровья детей”, — сообщается в документе.

Доступность информации о питании. Меню и график питания будут размещаться не только на стендах в школе, но и на официальном сайте учебного заведения.

“Это сделает информацию о рационе доступной для родителей и поможет им контролировать питание своих детей”.

Подобранный рацион. Прежнее постановление «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» продолжит действовать до 2027 года, обеспечивая порядок приготовления и выдачи пищи и набор продуктов в зависимости от возраста детей.

Мнение эксперта

Наталия Савинкина, заведующий учебной части в одной общеобразовательной школе, поделилась своим мнением в беседе с RuNews24.ru.

“Уверена, что использование термометров в столовых поможет предотвратить распространение пищевых заболеваний и даст родителям больше уверенности в качестве питания своих детей”.

По мнению Савинкиной, эти изменения направлены на повышение качества школьного питания и безопасность детей.

Также важно, что информация о меню будет доступна на официальном сайте школы.

“Это увеличит прозрачность нашей работы и сделает процесс выбора питания более осознанным для родителей и учеников. Мы все должны заботиться о здоровье и благополучии детей”, — подытожила эксперт.

Новые санитарные нормы призваны создать более здоровую и безопасную атмосферу для учеников, гарантируя качественное школьное питание.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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