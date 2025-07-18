Больше, чем просто еда: зачем школам нужны новые стандарты питания

С 1 сентября 2025 года вступят в силу обновленные санитарные нормы, утверждающие новые правила работы школьных столовых и буфетов.
Эти изменения направлены на улучшение качества питания и создание безопасной среды для учащихся.
Что нового?
Роспотребнадзор обновил санитарные правила, касающиеся школьного питания и расписания занятий, согласно постановлению Главного санитарного врача от 17.03.2025 № 2.
Вводится обязательное использование термометров для контроля блюд на линии раздачи.
“Это позволит гарантировать, что пища подается в оптимальных условиях, что очень важно для здоровья детей”, — сообщается в документе.
Доступность информации о питании. Меню и график питания будут размещаться не только на стендах в школе, но и на официальном сайте учебного заведения.
“Это сделает информацию о рационе доступной для родителей и поможет им контролировать питание своих детей”.
Подобранный рацион. Прежнее постановление «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» продолжит действовать до 2027 года, обеспечивая порядок приготовления и выдачи пищи и набор продуктов в зависимости от возраста детей.
Мнение эксперта
Наталия Савинкина, заведующий учебной части в одной общеобразовательной школе, поделилась своим мнением в беседе с RuNews24.ru.
“Уверена, что использование термометров в столовых поможет предотвратить распространение пищевых заболеваний и даст родителям больше уверенности в качестве питания своих детей”.
По мнению Савинкиной, эти изменения направлены на повышение качества школьного питания и безопасность детей.
Также важно, что информация о меню будет доступна на официальном сайте школы.
“Это увеличит прозрачность нашей работы и сделает процесс выбора питания более осознанным для родителей и учеников. Мы все должны заботиться о здоровье и благополучии детей”, — подытожила эксперт.
Новые санитарные нормы призваны создать более здоровую и безопасную атмосферу для учеников, гарантируя качественное школьное питание.