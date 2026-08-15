Рок на Елагином и кино в усадьбе: берем теплые кофты и идем на новый фестиваль «Ленфильма»

Конец августа в Петербурге будет музыкальным и кинематографичным. Киностудия «Ленфильм» запускает новый Международный фестиваль «Огни большого города».
С 27 по 30 августа жителей и гостей города ждут бесплатные фильмы под открытым небом и душевный рок-концерт, сообщает cinemaplex.
Рок и классика в один вечер
Праздник стартует 27 августа на Елагином острове. Дату выбрали не случайно — в этот день отмечают День российского кино.
Главной фишкой открытия станет необычное музыкальное шоу. На сцену выйдет Вадим Самойлов, основатель легендарной группы «Агата Кристи».
Все знакомые хиты он исполнит вместе с Симфоническим оркестром «Таврический». Мощный микс рока и классики под вечерним небом Петербурга гарантирован.
Кино совершенно бесплатно
С 28 по 30 августа начнется основная кинопрограмма под названием «Кино под этим небом». В нее вошли фильмы, где главным героем выступает сам Петербург — от советской классики «Ленфильма» до современных лент.
Главный плюс — покупать билеты не придется. Все сеансы будут абсолютно бесплатными для всех желающих.
Четыре атмосферные локации
Фильмы будут крутить под открытым небом. Организаторы выбрали самые популярные и уютные места города:
- Летний кинотеатр на Елагином острове;
- Двор Василеостровского рынка;
- Культурный квартал «Брусницын»;
- Сад усадьбы Державина.
На показы лучше приходить заранее, чтобы занять удобные места. И не забудьте плед или теплую кофту: питерские вечера у воды бывают прохладными даже в августе!
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