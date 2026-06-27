Рокировка в Летнем саду: зачем Русский музей отменяет выходной и куда не пустят 27 июня

Из-за праздника многие знаковые места Петербурга меняют свое расписание.

Грандиозный праздник выпускников «Алые паруса» — это не только красивые корабли, но и серьезные изменения в работе любимых мест.

Где погулять не получится

27 июня Летний и Михайловский сады будут полностью закрыты для посетителей. Город принимает меры безопасности, поэтому парки в самом эпицентре событий решили «взять паузу».

Двор Строгановского дворца тоже закроют для прохожих.

Музеи сокращают рабочий день

Если вы хотели спрятаться от жары в залах музеев, имейте в виду — 27 июня они закроются очень рано:

Мраморный и Строгановский дворцы: работают только до 15:00.

работают только до 15:00. Эрмитаж (Главный комплекс и Главный штаб): открыты до 16:00.

открыты до 16:00. Дворец Меншикова: тоже работает до 16:00.

Важный момент: кассы во всех музеях закрываются на час раньше. Если придете в 15:30 в Эрмитаж, билет вам уже не продадут.

Хорошие новости и «компенсация»

Не переживайте, сады не уходят на каникулы долго. Уже 28 июня (в пятницу) всё вернется на круги своя. В Летнем саду продолжится фестиваль: будут мастер-классы, концерты и даже цирковые представления.

Более того, Русский музей решил сделать подарок тем, кто не попал в парки из-за праздника. Обычно вторник в садах — выходной день, но 30 июня (вторник) Летний и Михайловский сады будут открыты.

Это отличный шанс погулять в тишине, когда праздничная суета уже утихнет.

Ранее «Городовой» рассказывал про погоду на праздник выпускников.