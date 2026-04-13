Россиянка отправилась в круиз по Волге – и попала в "совковую столовку": грязное белье, а на ужин – макароны с волосами

Отзыв туристов о путешествии на теплоходе "Александр Невский"

Все больше людей выбирают для отпуска не пляж, а речной круиз. Особой популярностью пользуется теплоход "Александр Невский", который ходит по Волге, Дону, Каме, а также по Ладожскому и Онежскому озерам. Сесть на борт можно в Самаре, Казани, Волгограде, Саратове и других городах.

На корабле - полный комфорт: работают 2 ресторана и бар, а трехразовое питание уже включено в стоимость. Также для удобства пассажиров на борту есть гладильная комната, медпункт, а на каждой палубе стоят кулеры с горячей и холодной водой.

Однако не все так гладко, поскольку некоторые туристы остаются недовольны таким отдыхом.

Отзывы туристов

Путешественница Марина рассказала, что ходит на этом теплоходе с 2010 года и раньше питание было настоящей фишкой. Подавали вкусные супы, оригинальные горячие блюда с соусами, красивые салаты в вазочках и десерты вроде чизкейков и мороженого.

А сейчас, по ее словам, все иначе. Супы стали жидкими и однообразными, второе - чуть теплым.

"Замучили макаронами и морковью. Салаты убогие, сухие. Не было даже пресловутого оливье. Один раз дали дубовую грушу, которую нельзя есть. Второй раз - банан. <...> Совковая столовка вместо шикарного ресторана", - рассказала путешественница.

К плюсам Марина отнесла чистоту и экскурсии. Каюта бюджетная, но можно было бы добавить вешалки и полочки. Раньше это был самый веселый теплоход на Волге, а сейчас - нет, заключила она.

Путешественница по имени Аня добавила, что на теплоходе не укачивает, но "едешь, как на стиральной машинке". Питание ужасное, редко что-то "съедобное" подавали, в результате чего у женщины заболел желудок.

"Берите еду с собой. Постоянные запахи туалетов, канализации. Программа на самом теплоходе бесполезная для меня, никуда не сходила", - добавила Аня.

Кроме того, постельное белье в каюте было несвежим. Казалось, что просто забыли поменять после предыдущих пассажиров. Туристка пришла к выводу, что путешествовать на машине или поезде намного приятнее.

