Русский офицер и президент Финляндии: как Карл Маннергейм хранил тайну коронации Николая II

Во время коронации последнего императора России Маннергейм спас царя от смуты.

Если вы слышали имя Карла Маннергейма, то, скорее всего, вспоминаете маршала Финляндии и национального героя, который сыграл ключевую роль в истории своей страны.

Но мало кто знает, что в молодости он был офицером российской императорской армии и даже участвовал в коронации Николая II.

Начало пути

Карл Густав Эмиль Маннергейм родился в 1867 году в Финляндии, в семье шведской дворянской знати. С детства его готовили к военной карьере — это было обычным делом для молодых дворян тех времен.

Но с дисциплиной у Маннергейма были проблемы: он был исключен из кадетского корпуса за самовольное поведение. Казалось, что военная дорога для него закрыта.

Однако упорство помогло ему поступить в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Там он учился хорошо и даже стал одним из лучших выпускников.

Кавалергард и коронация

После окончания училища Маннергейм попал в Кавалергардский полк — элитное подразделение, служившее при дворе императора. Служба в этом полку открывала двери в высшее общество.

В 1896 году, будучи поручиком, Маннергейм стал одним из четырех ассистентов, сопровождавших Николая II во время его коронации. Офицеры полка играли в нем ключевую роль.

Считается, что тогда Маннергейм и спас императора. Во время церемонии Николай II случайно задел цепь, на которой висел орден Андрея Первозванного — высшая награда империи.

Орден мог упасть на пол, что считалось дурной приметой. Но Маннергейм вовремя поймал награду, не дав этому случиться.

Никто из присутствующих не заметил происшествия, а сам Маннергейм долго не рассказывал об этом ни слова.

Особое внимание императора

После коронации Николай II стал относиться к Маннергейму с вниманием, интересуясь его жизнью и семьей. Такое было редкостью и, вероятно, связано с благодарностью императора.

Дальнейшая служба и судьба

Маннергейм продолжил службу в российской армии, участвовал в различных военных кампаниях, получил звания и награды.

Позже он стал известен как маршал Финляндии и президент своей страны, но память о том дне коронации оставалась с ним всю жизнь, сообщает ТАСС.

Только в 1950 году, за несколько месяцев до смерти, Маннергейм впервые рассказал об этом эпизоде в своих мемуарах.

Он понимал, что падение ордена могло быть воспринято как дурное предзнаменование для императора и всей империи, и потому хранил этот секрет почти полвека.