Русский офицер и президент Финляндии: как Карл Маннергейм хранил тайну коронации Николая II

Если вы слышали имя Карла Маннергейма, то, скорее всего, вспоминаете маршала Финляндии и национального героя, который сыграл ключевую роль в истории своей страны.
Но мало кто знает, что в молодости он был офицером российской императорской армии и даже участвовал в коронации Николая II.
Начало пути
Карл Густав Эмиль Маннергейм родился в 1867 году в Финляндии, в семье шведской дворянской знати. С детства его готовили к военной карьере — это было обычным делом для молодых дворян тех времен.
Но с дисциплиной у Маннергейма были проблемы: он был исключен из кадетского корпуса за самовольное поведение. Казалось, что военная дорога для него закрыта.
Однако упорство помогло ему поступить в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. Там он учился хорошо и даже стал одним из лучших выпускников.
Кавалергард и коронация
После окончания училища Маннергейм попал в Кавалергардский полк — элитное подразделение, служившее при дворе императора. Служба в этом полку открывала двери в высшее общество.
В 1896 году, будучи поручиком, Маннергейм стал одним из четырех ассистентов, сопровождавших Николая II во время его коронации. Офицеры полка играли в нем ключевую роль.
Считается, что тогда Маннергейм и спас императора. Во время церемонии Николай II случайно задел цепь, на которой висел орден Андрея Первозванного — высшая награда империи.
Орден мог упасть на пол, что считалось дурной приметой. Но Маннергейм вовремя поймал награду, не дав этому случиться.
Никто из присутствующих не заметил происшествия, а сам Маннергейм долго не рассказывал об этом ни слова.
Особое внимание императора
После коронации Николай II стал относиться к Маннергейму с вниманием, интересуясь его жизнью и семьей. Такое было редкостью и, вероятно, связано с благодарностью императора.
Дальнейшая служба и судьба
Маннергейм продолжил службу в российской армии, участвовал в различных военных кампаниях, получил звания и награды.
Позже он стал известен как маршал Финляндии и президент своей страны, но память о том дне коронации оставалась с ним всю жизнь, сообщает ТАСС.
Только в 1950 году, за несколько месяцев до смерти, Маннергейм впервые рассказал об этом эпизоде в своих мемуарах.
Он понимал, что падение ордена могло быть воспринято как дурное предзнаменование для императора и всей империи, и потому хранил этот секрет почти полвека.