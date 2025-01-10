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С 10 января авиакомпании России будут предоставлять 50%-е скидки на детские билеты

10 января 2025 18:01
Человек, самолет
С 10 января авиакомпании России будут предоставлять 50%-е скидки на детские билеты
Городовой ру

Перевозчикам не оставии выбора.

Жителям Петербурга с 2025 года стало гораздо проще и выгоднее путешествовать. С 1 января крупнейшие российские авиакомпании начали предоставлять 50% скидку на билеты для детей до 12 лет по всем внутренним направлениям. А с 10 января к этому присоединятся все авиаперевозчики страны.

«23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50%-ную скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям», — сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Поручение снизить стоимость билетов для детей поступило лично от президента России Владимира Путина во время прямой линии 19 декабря 2024 года. Глава государства потребовал, чтобы скидки заработали уже к середине января 2025 года, и призвал авиакомпании прекратить махинации с льготными тарифами, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургТуризмПутешествия на самолете
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