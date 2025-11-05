С 5 ноября — «Петергоф» без билета: царские ворота распахнутся для всех бесплатно

С пятого ноября музей-заповедник «Петергоф» завершает сезон работы фонтанов и переходит на зимний график. В этот период вход во все парки становится свободным для всех желающих, а посещать их можно ежедневно.
Для уточнения режима работы выставочных залов и дворцов рекомендуется обращаться к официальному сайту музея-заповедника «Петергофа».
В связи с окончанием летнего сезона разработано видеопоздравление, организаторы уверяют: оно не оставит равнодушным даже в холодные ноябрьские дни.
Запись размещена для просмотра в сети. В музее надеются, что зрелище поможет их гостям сохранить теплое настроение до весны.
В этом году в зимний период на территории музея-заповедника будут впервые организованы концерты, балы и новогодние праздники для гостей.