С 5 ноября — «Петергоф» без билета: царские ворота распахнутся для всех бесплатно

Опубликовано: 5 ноября 2025 16:00
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В Санкт-Петербурге завершился очередной сезон работы городских фонтанов.

С пятого ноября музей-заповедник «Петергоф» завершает сезон работы фонтанов и переходит на зимний график. В этот период вход во все парки становится свободным для всех желающих, а посещать их можно ежедневно.

Для уточнения режима работы выставочных залов и дворцов рекомендуется обращаться к официальному сайту музея-заповедника «Петергофа».

В связи с окончанием летнего сезона разработано видеопоздравление, организаторы уверяют: оно не оставит равнодушным даже в холодные ноябрьские дни.

Запись размещена для просмотра в сети. В музее надеются, что зрелище поможет их гостям сохранить теплое настроение до весны.

В этом году в зимний период на территории музея-заповедника будут впервые организованы концерты, балы и новогодние праздники для гостей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
