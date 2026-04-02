Сажаем лук только в "холмики" – стрелок нет, муха облетает стороной, а головки – по 400 г

Уникальный способ посадки лука

Лук сажают весной, когда наступает стабильно теплая погода и почва успевает достаточно просохнуть. Обычно это время выпадает на конец апреля или начало мая. Один из эффективных способов - посадка в холмики, который позволяет получить крупный и здоровый урожай даже на неплодородной почве, например на песке.

Почему этот метод работает

Главное преимущество такой посадки в том, что лук практически не дает стрелок. Луковицы вырастают очень крупными, их вес часто достигает 400 г. Кроме того, посадка в холмики хорошо защищает растения от вредителей.

Процесс посадки

Весной тяпкой следует сформировать холмики высотой 20 см, располагая их продольными рядами. При этом севок заглублять не стоит, нужно слегка вдавить его донцем в землю, в результате чего луковицы остаются почти на поверхности.

legion-media

Минусы метода

Есть и два недостатка, с которыми приходится мириться. Во-первых, не совсем удобно полоть, а на ранних этапах можно случайно выдернуть луковицу вместе с сорняком. Во-вторых, такие посадки сложно поливать, поскольку из шланга холмики быстро размываются. Приходится использовать дождевание или рассчитывать на естественные осадки.

Несмотря на эти моменты, метод оказался очень эффективным. Дачница со стажем рассказала, что на соседней грядке, где лук был посажен обычным способом, урожай оказался намного хуже.

"В этом году я себя - как успешного луковода - награжу золотой медалью. Потому что заслужила. Такого большого, а главное, здорового урожая я не выращивала на своем участке никогда", - отметила она.

