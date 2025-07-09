Схитрить и сэкономить: лайфхаки для петербургских театралов, желающих увидеть Мариинку вдвое дешевле

Где и как в Петербурге купить билеты со скидкой, даже если не студент и не пенсионер.

Театральный сезон в Петербурге — это всегда праздник для души. Но как сэкономить на билетах и позволить себе чаще посещать любимые спектакли?

Кэшбек банка

У многих банков есть кэшбеки. Грех ими не воспользоваться.

“Меня весь месяц радует Альфа банк, и не только меня. В этом месяце у меня был кэшбек 50% на 3 дня (но не больше 500 рублей), скидки у партнеров, в том числе и «Билеты» до 20%”, — советует "Софья@ПетербургиЯ".

«Горбилет» и «Биглион»: всегда есть скидки

На этих платформах можно найти выгодные предложения на посещение различных мероприятий.

Яндекс-Афиша: скидки и повышенный кэшбек

Здесь часто можно найти подборку спектаклей и концертов со скидками.

Кассир.ру: билеты со скидками для тех, кто не определился

Удобно, если нет конкретных предпочтений по спектаклю или концерту.

Акции на Bileter и «День театра»

В “Черную пятницу” и в “День театра” (27 марта) можно купить билеты с хорошими скидками. Важно действовать быстро, так как билеты на популярные спектакли раскупают моментально.

Мариинский театр: льготные абонементы и 50% скидка

Как пишет fiesta, у театра имеется ежемесячная льготная абонементная программа, которая позволит театралам посетить Мариинку вдвое дешевле обычного.

Для этого необходимо найти группу в соцсетях с абонементной программой, сформировать заявку из трех мероприятий и получить номер и цену своего заказа, с учетом 50%-ной скидки.

В день спектакля, при наличии билетов в кассе театра, действует скидка 50 % для студентов и пенсионеров.

Михайловский театр, Театр им. Комиссаржевской, Театр «На Литейном», Александринский театр

В Михайловском театре действует льготная программа на отдельные билеты.

В Театре имени В. Ф. Комиссаржевской акция «Счастливый час» действует каждый день с 11:00 до 12:00, билеты можно купить билеты со скидками 10 и 20 %.

В театре «На Литейном» за полчаса до спектакля студенты могут приобрести билетик всего за 100 рублей (при наличии билетов).

В Александринском театре с 13:00 до 14:00 можно попасть на репертуарные спектакли по льготной цене, со скидкой 20 % на билеты стоимостью от 300 рублей (при оплате наличными).

Используя эти способы, можно значительно сэкономить на посещении театров в Петербурге и сделать культуру доступнее для себя.