Леонов и тигр: как снимали самую опасную сцену советской комедии

27 июня 1961 года состоялась премьера кинокомедии «Полосатый рейс» режиссера Владимира Фетина.
Этот фильм стал лидером советского кинопроката и получил «Серебряный приз» международного кинофестиваля.
Над сценарием работала целая команда.
«Полосатый рейс» снимали по «заказу» Никиты Хрущева, впечатленного выступлением дрессировщицы Маргариты Назаровой.
Теплоход, море и «Ленфильм»
Фильм снимался на теплоходе «Фрязино» в открытом море по маршруту из Одессы в Батуми.
На сухогрузе «Матрос Железняк» проходили репетиции в Ленинграде.
На «Ленфильме» снимались павильонные сцены.
В фильме даже задействовали первый серийный советский вертолет Ми-1 — он привез иностранного дрессировщика.
Тигры и обезьяны
В «Полосатом рейсе» играли десять цирковых тигров, среди которых особенно выделялся тигр по кличке Пурш.
Обезьяну найти оказалось сложнее — в итоге выбрали шимпанзе Пирата из Киевского зоопарка.
Но на площадку пришлось взять и его подругу Чилиту, без нее Пират становился неуправляемым.
Как пишет пресс-служба киностудии, на съемках с участием хищников всегда царило напряжение.
Актеры подписывали не только договор, но и специальную инструкцию по выживанию на площадке.
Леонов в ванне с тигром
Евгений Леонов долго отказывался от роли именно из-за сцен с тигром.
По легенде, актер согласился сниматься только при одном условии — между ним и тигром должно быть пуленепробиваемое стекло.
Такое стекло установили. Но оно бликовало, и его… тихо убрали.
Уже в кадре, лежа в ванне, Леонов вдруг услышал знакомое фырканье. Он открыл глаза и понял, что хищник совсем рядом, без какой-либо преграды.
Он вскочил и выбежал из кадра — в чем мать родила. А камера все сняла. По слухам, именно эта паника и попала в финальный монтаж.
Кстати, технический инструктор в день съемок отправился в магазин за редкой зажигалкой, которые он коллекционировал.
Пока он покупал сувенир, в кадр попал тигр.