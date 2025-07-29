Леонов и тигр: как снимали самую опасную сцену советской комедии

От приказа Хрущева до крика из ванны — история «Полосатого рейса».

27 июня 1961 года состоялась премьера кинокомедии «Полосатый рейс» режиссера Владимира Фетина.

Этот фильм стал лидером советского кинопроката и получил «Серебряный приз» международного кинофестиваля.

Над сценарием работала целая команда.

«Полосатый рейс» снимали по «заказу» Никиты Хрущева, впечатленного выступлением дрессировщицы Маргариты Назаровой.

Теплоход, море и «Ленфильм»

Фильм снимался на теплоходе «Фрязино» в открытом море по маршруту из Одессы в Батуми.

На сухогрузе «Матрос Железняк» проходили репетиции в Ленинграде.

На «Ленфильме» снимались павильонные сцены.

В фильме даже задействовали первый серийный советский вертолет Ми-1 — он привез иностранного дрессировщика.

Тигры и обезьяны

В «Полосатом рейсе» играли десять цирковых тигров, среди которых особенно выделялся тигр по кличке Пурш.

Обезьяну найти оказалось сложнее — в итоге выбрали шимпанзе Пирата из Киевского зоопарка.

Но на площадку пришлось взять и его подругу Чилиту, без нее Пират становился неуправляемым.

Как пишет пресс-служба киностудии, на съемках с участием хищников всегда царило напряжение.

Актеры подписывали не только договор, но и специальную инструкцию по выживанию на площадке.

Леонов в ванне с тигром

Евгений Леонов долго отказывался от роли именно из-за сцен с тигром.

По легенде, актер согласился сниматься только при одном условии — между ним и тигром должно быть пуленепробиваемое стекло.

Такое стекло установили. Но оно бликовало, и его… тихо убрали.

Уже в кадре, лежа в ванне, Леонов вдруг услышал знакомое фырканье. Он открыл глаза и понял, что хищник совсем рядом, без какой-либо преграды.

Он вскочил и выбежал из кадра — в чем мать родила. А камера все сняла. По слухам, именно эта паника и попала в финальный монтаж.

Кстати, технический инструктор в день съемок отправился в магазин за редкой зажигалкой, которые он коллекционировал.

Пока он покупал сувенир, в кадр попал тигр.