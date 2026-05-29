Серебро по аппетитам: почему петербуржцам для счастья нужно на 13 тысяч меньше, чем москвичам

Мужчины оценили свое счастье в большую сумму, чем женщины.

Если верить свежим опросам, цена счастья в России выросла. Теперь среднему жителю страны нужно 273 тысячи рублей в месяц. Это на 6% больше, чем в прошлом году, сообщает RT со ссылкой на сервис SuperJob.

Интересно, что аппетиты у всех разные. Мужчинам для «полного порядка» требуется около 309 тысяч, а женщинам достаточно 240 тысяч. Видимо, сказывается привычка мужчин брать на себя основные крупные расходы.

Города с самыми дорогими мечтами

Москва, как обычно, на первом месте. Столичному жителю для счастья нужно почти 300 тысяч рублей (295 000).

Но и регионы не отстают:

Петербург: 282 тысячи.

Владивосток: 279 тысяч.

В Приморье цены на жизнь традиционно высокие из-за дорогой логистики, поэтому запросы местных жителей вполне оправданы.

А вот самые скромные мечты живут в Кирове и Барнауле — там люди чувствуют себя счастливыми при гораздо меньших суммах.

Где реально платят миллионы в Петербурге?

Пока одни мечтают о 270 тысячах, другие получают больше миллиона. Эксперты нашли сферы, где зарплаты просто зашкаливают, сообщают РИА Новости.

Самое удивительное место — Крым. Там дизайнеры в промышленной сфере в среднем получают по 1,4 млн рублей. Также «миллионеры» водятся в Мурманске и Костроме — в основном это топ-менеджеры крупных холдингов.

В мегаполисах расклад такой:

В Питере за миллион получают нефтяники и газовики.

В Москве самые прибыльные сферы — производство сигарет и управление крупными фондами.

Почему цифры растут?

Специалисты отмечают: запросы россиян растут не просто так. Инфляция бьет по карману, и то, что раньше казалось «богатой жизнью», сегодня превращается в обычный комфорт.

Психологи добавляют: сумма «для счастья» — это не про роскошь. Это про возможность не считать копейки в супермаркете, спокойно платить ипотеку и раз в год возить семью в отпуск.

