8 километров дорог и один закладной камень: 3 июня в Петербурге начнут строить новый мост

Договор с подрядчиком уже согласован.

3 июня, прямо во время ПМЭФ, официально дадут старт строительству нового моста через Неву. Это будет важная часть Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

По старой традиции на месте стройки установят закладной камень, рассказал Александр Беглов в программе на 78 телеканале.

Кто строит и где именно?

Возводить объект будет компания «Дороги и Мосты». Губернатор Александр Беглов отметил, что город подрядчику доверяет — ребята уже проверенные.

Важно понимать: строить будут не просто «кусок моста», а целый огромный участок дороги. Общая длина стройки — почти 8 километров.

Интересная деталь: в отличие от большинства мостов в центре города, этот мост в составе ШМСД будет неразводным. Его сделают достаточно высоким, чтобы под ним спокойно проходили суда.

Это значит, что движение по нему не будет замирать по ночам.

Первый разводной за 40 лет

Параллельно в городе вовсю строят Большой Смоленский мост. Его планируют открыть уже в 2027 году. Это историческое событие для Петербурга.

Почему? Потому что это первый за последние 40 лет новый разводной мост в городе.

