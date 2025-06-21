Почему летний день в Петербурге туристам не в радость даже при +20

Каждый год летом Петербург превращается в открытку. Белые ночи, реки, разводные мосты — гуляй, фотографируй, любуйся! Но чем ближе к реальности, тем яснее становится: туристу тут, мягко говоря, не сахар.

1. Жара. И обувь.

Да, мы все знаем — в Питере нет жары. Теоретически. Но попробуйте, пройдитесь три часа по Невскому при +21 в плотном воздухе, в окружении выхлопов, с бликами от воды и витрин — и вы поймёте, что это была ложь.

Первое, что сдастся — это ноги. Даже если кроссовки старые, любимые, проверенные временем — на третий день вы будете перематывать лейкопластырем пятки. Питер не прощает наивности.

2. Вода за 120 рублей

И вот вы вспотели, выжаты как персик — и хотите пить. А в туристическом районе за воду просят как за кофе на Сицилии. Маленькая бутылочка — от 120 рублей и выше. Совет? Носите свою. Или готовьтесь платить за жажду.

3. Солнце с ветром — главный обман

В Петербурге солнце коварное: ветер с Невы дует в лицо, и ты думаешь, что прохладно. Но к вечеру у тебя горит лоб, в глазах песок, и приходит мигрень.

Солнцезащитные очки — must have. Панама — как угодно, хоть бейсболка. Тут либо красиво, либо живым до дома.

4. Туристы. Их миллионы

Сколько их приехало в июне — не скажет даже Росстат. Достаточно глянуть на очередь в Столовую №1: будто очередь за дефицитной колбасой в 1986. Экономия? Может быть. Но ожидание в сорок минут ради котлеты с макаронами — удовольствие на любителя.

5. Очереди — везде

В Эрмитаж, в Михайловский, даже в Летний сад — везде толпы. Кто-то мечтает о музее, кто-то просто ищет туалет. Но все стоят. И если вам хочется спокойствия — вам не сюда. Или приходите в шесть утра.

6. Зелень? Нет, не слышали

Центр Петербурга — это гранит, бетон и асфальт. Летний сад, конечно, прекрасен, но его на всех не хватит. Душно, влажно, тяжело. Старшему поколению или тем, кто просто не любит мариноваться под солнцем — лучше выбирать пригороды.

7. Белые ночи — и минусы

Романтика белых ночей заканчивается, когда ты живёшь на окраине. Транспорт не ходит ночью, такси дороже с каждым годом, и, если вы пропустили последний автобус — ищите ночной кафе или ночлежку.

8. Всё стоит денег

Поездка в музей, кофе с пирожным, пара поездок на метро и — вуаля — тысяча рублей испарилась. А если ещё теплоход захотите? Это плюс 650 рублей.

Летом в Петербурге красиво — никто не спорит. Но, как и в любой легенде, за фасадом скрыты детали, отмечает петербурженка.

Если хотите увидеть город без усталости, очередей и мозолей — приезжайте в начале осени. Или хотя бы берите с собой воду, удобную обувь и запас терпения. И да, не забудьте — солнце здесь обманчивое, как питерская доброжелательность.