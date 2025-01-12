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Советское детство на вкус: чем кормили малышей в детсадах?

12 января 2025 11:31
Девочка ест кашу
Советское детство на вкус: чем кормили малышей в детсадах?
Городовой ру

Про молоко с пенкой упоминать не будем, конечно же.

Для тех, кто рос в Советском Союзе, воспоминания о детстве часто окрашены в оттенки уютной ностальгии. Особое место среди этих воспоминаний занимают блюда, которыми кормили детей в детских садах. Рацион был тщательно продуман, чтобы сочетать пользу и вкус, а его ароматы и текстуры многие вспоминают с теплом до сих пор.

В Петербурге детсады предлагали малышам сбалансированное меню, соответствующее всем требованиям диетологии. На завтрак они наслаждались молочной кашей — манной, овсяной или рисовой. Ломтик хлеба с маслом и сладкий чай дополняли утреннюю трапезу, обеспечивая бодрость и энергию на весь день.

Обед в детском саду был настоящим событием. На первое подавали борщ, щи или гороховый суп, заправленные мясом. На второе — паровые котлеты с нежным картофельным пюре или рисом. И, конечно, знаменитый компот — из сухофруктов или свежих ягод, собранных летом. Он неизменно сопровождал каждый обед, став его сладкой кульминацией.

Полдники были временем маленьких кулинарных радостей. Творожная запеканка с золотистой корочкой, пышки, ватрушки — эти блюда ассоциируются с теплом и уютом, который создавали воспитатели для своих подопечных. А на ужин малыши могли рассчитывать на омлет или макароны с сыром, дополненные стаканом парного молока.

Сегодня родители часто пытаются воссоздать знакомые вкусы дома, но это не всегда удается. Вкусовые воспоминания — это не только рецепты, но и особая атмосфера тех времен. Однако каждая паровая котлета или тарелка манной каши, приготовленные с любовью, способны вернуть нас в те самые беззаботные годы.

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Автор:
Максакова Яна
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