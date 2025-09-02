Робот-официант и букеты за 4700: как прошел День знаний в Петербурге

Первый день нового учебного года в Петербурге ознаменовался рекордным количеством учеников, впечатляющими технологиями и, как это часто бывает, неожиданными ценами.

Школьный бум и подорожание цветов

В этом году за парты в Петербурге сели более 600 тысяч школьников — на 25 тысяч больше, чем годом ранее. Среди них более 60 тысяч первоклассников.

Праздничное утро многим омрачило неожиданное подорожание цветов. Цены на букеты выросли на 10–13% за год. Средний чек достиг около 4,1 тыс. рублей в магазинах и 4,7 тыс. рублей в онлайн-сегменте.

Несмотря на это, число покупок увеличилось на 10%, а в онлайн-сегменте — на 15%.

“Ой, а как же подарок учителю не должен превышать 3000? или цветы не в счет?”, — пишут горожане.

Другие отмечают:

“Цена не соответствует их сроку жизни”.

Робот-официант и новая школа

Губернатор Александр Беглов осмотрел новую школу №324 в Сестрорецке. Ему представили класс робототехники, где школьник продемонстрировал робота-официанта, привезшего угощения.

“Ну хоть одну школу перед приездом привели в порядок”, — с грустью отмечает читатель “Фонтанки”.

Добровольные чаты и сопротивление «сферуму»

Многие родители опасались обязательного перехода на приложение Max для школьных чатов. Однако, как выяснилось, такое требование существует только в Москве.

В Петербурге переход на Max предлагается на добровольной основе.

“Попытка загнать наш класс в сферум закончилась добрым разговором у директора, где было предложено или от класса отстать — или получить кучу неприятностей в виде ответов на неудобные вопросы, заданные в письменной форме”, — делятся своим опытом горожане.

Также в Петербурге набирает популярность новый первосентябрьский тренд — школы, где дарят один букет от класса, а оставшиеся средства направляют на благотворительность.