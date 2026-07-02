Синоптик Колесов предупредил: в Петербурге новая волна дождей - и она мощнее предыдущей

Дожди возвращаются в Северную столицу, но впереди короткая передышка

К Петербургу подбирается новый циклон — впереди дожди и порывистый ветер. Синоптики не обещают резких скачков температуры, зато предупреждают о смене ветра и усилении его порывов.

Хорошая новость в том, что уже в четверг город ненадолго выйдет из непогоды — можно успеть выкроить время для прогулки.

Что готовит циклон: основные параметры

Осадки накроют город надолго — дождь продержится большую часть дня, хотя к вечеру может неожиданно стихнуть. Температура останется умеренной: в районе +15…+17 градусов.

Во второй половине дня ветер сменит направление: вместо восточного подует западный и северо‑западный, а его порывы достигнут 7–12 метров в секунду — это уже ощутимо.

Четверг — окно в сухую погоду

Синоптик Александр Колесов отмечает: несмотря на активный циклон, есть шанс, что дождь закончится раньше прогноза — уже к вечеру.

А в четверг Петербург получит короткую передышку: осадков не ожидается, а температура поднимется до +20…+22 градусов.

Правда, расслабляться не стоит: уже вечером в пятницу к региону подойдёт следующий циклон.

Как подстроиться под погоду: простые лайфхаки

берите с собой зонт и выбирайте одежду с ветрозащитой — порывистый ветер легко портит планы;

планируйте прогулки и дела на открытом воздухе на четверг — это самый удачный день на ближайшую перспективу;

следите за короткими прогнозами: при быстром смещении циклона детали могут меняться буквально по часам.

Погода сейчас переменчивая: дожди и ветер — реальность ближайших дней, но короткая сухая пауза всё же будет. Если грамотно распределить дела и держать под рукой нужные вещи, непогода не станет серьёзным препятствием.

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