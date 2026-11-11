Синоптик рассказал, когда в Петербурге выпадет снег — город ждет новая волна холода

Чего ждать от погоды в ближайшие дни

Начало ноября в Петербурге радовало относительно тёплой погодой, но синоптики предупреждают: самое время доставать тёплые вещи. Температура уверенно ползёт вниз, а осадки всё чаще напоминают о приближающейся зиме.

Что обещают синоптики

Сейчас в городе около +6 градусов, но уже к ночи температура приблизится к нулю, а местами опустится чуть ниже. Днём 11 ноября ожидается снег и мокрый снег, термометры покажут +1…+3 градуса. 12 ноября с приходом нового циклона осадки снова сменятся дождём, а 13 и 14 ноября вновь придут мокрый снег и снег. Существенных изменений в прогнозе не зафиксировано.

Когда ждать потепления

По словам синоптика Александра Колесова, холодная неделя сохранится, а потепление возможно лишь к 15 ноября. Его принесёт циклон с Атлантики: он вытолкнет в регион тёплый морской воздух. Но до этого момента горожанам придётся мириться с промозглой погодой.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что синоптики представили новый прогноз на декабрь.