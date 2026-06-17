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Синоптики нашли виновника непогоды: на Петербург выльется треть июньской нормы дождя за сутки

Опубликовано: 17 июня 2026 09:09
 Проверено редакцией
Синоптики нашли виновника непогоды: на Петербург выльется треть июньской нормы дождя за сутки
Синоптики нашли виновника непогоды: на Петербург выльется треть июньской нормы дождя за сутки
Городовой ру
Вместе с дождем будет дуть холодный ветер. 

Похоже, лето в Северной столице решило взять паузу и устроить нам большую стирку. Над Карелией завис мощный циклон, который краем зацепил и нас. Ближайшие сутки Петербург будет заливать дождями.

Месячная норма за один день

Главная новость — количество воды. Синоптики говорят, что на город выльется до 20 мм осадков.Это почти треть того, что обычно выпадает за весь июнь, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Ленобласти ситуация еще серьезнее — там ожидается до 40 мм влаги.

Холод и ветер: достаем куртки

Тепла ждать не стоит. Сегодня столбики термометров доползут максимум до +14…+16°. Из-за сильного западного ветра с порывами до 10 м/с по ощущениям будет еще холоднее.

Если собрались на улицу, зонт может не спасти — его будет вырывать из рук. Лучше надеть надежный дождевик.

Атмосферное давление сильно упало — до 746 мм рт. ст. Это значительно ниже нормы. Если вы чувствуете сонливость, слабость или у вас «гудит» голова — вините в этом циклон.

Есть ли хорошие новости?

В четверг дожди не прекратятся, но станут более спокойными и кратковременными. Температура начнет понемногу расти: завтра ждем до +19°. Это все еще не жара, но уже не так холодно.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге похолодает.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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