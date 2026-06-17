Синоптики нашли виновника непогоды: на Петербург выльется треть июньской нормы дождя за сутки

Похоже, лето в Северной столице решило взять паузу и устроить нам большую стирку. Над Карелией завис мощный циклон, который краем зацепил и нас. Ближайшие сутки Петербург будет заливать дождями.
Месячная норма за один день
Главная новость — количество воды. Синоптики говорят, что на город выльется до 20 мм осадков.Это почти треть того, что обычно выпадает за весь июнь, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
В Ленобласти ситуация еще серьезнее — там ожидается до 40 мм влаги.
Холод и ветер: достаем куртки
Тепла ждать не стоит. Сегодня столбики термометров доползут максимум до +14…+16°. Из-за сильного западного ветра с порывами до 10 м/с по ощущениям будет еще холоднее.
Если собрались на улицу, зонт может не спасти — его будет вырывать из рук. Лучше надеть надежный дождевик.
Атмосферное давление сильно упало — до 746 мм рт. ст. Это значительно ниже нормы. Если вы чувствуете сонливость, слабость или у вас «гудит» голова — вините в этом циклон.
Есть ли хорошие новости?
В четверг дожди не прекратятся, но станут более спокойными и кратковременными. Температура начнет понемногу расти: завтра ждем до +19°. Это все еще не жара, но уже не так холодно.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге похолодает.