Синоптики обещают погодный подарок: Петербург ждет потепление с солнечными днями

Когда в Петербурге потеплеет и выглянет солнце

Ноябрь в Северной столице любит играть на контрастах: только кажется, что город окончательно погрузился в серость, а природа вдруг дарит пару тёплых дней. Сейчас как раз такой момент — после затяжной пасмурности в Петербурге намечается просветление.

Синоптики уверяют: прощаться с плюсовыми температурами рано, и ближайшие дни станут хорошим поводом не прятать осенние куртки подальше, а просто наслаждаться редким для ноября солнцем.

Что обещают синоптики в ближайшие дни

По данным главного синоптика города Александра Колесова, погода начнёт меняться за счёт смены атмосферных процессов: на смену циклону приходит восточная периферия антициклона.

Это значит, что давление вырастет, осадков станет меньше, а солнечных промежутков — больше. Правда, совсем без осадков не обойдётся: в ближайшие сутки возможны небольшие дожди и мокрый снег, особенно в восточных районах Ленобласти.

Прогноз на 9–11 ноября

9 ноября: днём до +8 градусов, малооблачно, без осадков.

10 ноября: температура опустится до +6 градусов.

11 ноября: ожидается около +5 градусов, существенных осадков не предвидится.

Чего ждать от остального ноября

Не стоит надеяться, что тёплая передышка продлится весь месяц: ноябрь — переходный период, и ближе к концу месяца Петербург всё чаще будет сталкиваться с минусовыми температурами.

По климатическим данным, устойчивый переход через ноль обычно случается около 23 ноября. А пока можно использовать эти дни, чтобы прогуляться по набережным и поймать редкие солнечные моменты — они точно поднимут настроение.

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