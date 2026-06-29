Синоптик пообещал Петербургу тепло: антициклон несет в город прогретый воздух и северо-западный бриз

В самом Петербурге тучи начинают расходиться. На смену сырости приходит антициклон. Это значит, что небо станет светлее, а солнце — ярче.
Настоящее лето
Как сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в городе станет по-настоящему тепло. Термометры покажут комфортные +24…+26 градусов.
В некоторых районах Ленинградской области будет еще жарче — до +29. При этом дует легкий северо-западный ветерок. Он не даст перегреться и сделает прогулку приятной.
Погода в норме
Атмосферное давление возвращается к своим привычным значениям — 760 мм рт. ст. Это хорошие новости для тех, кто обычно реагирует на перемены погоды.
Воздух прогревается равномерно, так что «температурных качелей» не предвидится.
Что дальше?
Вторник тоже не подведет. Дождей не будет, а небо останется ясным. Днем ожидаются те же приятные +24…+26 градусов. Ночи тоже стали теплыми — около +17 градусов.
Это идеальное время для вечерних прогулок у Невы.
Ранее «Городовой» рассказывал, какая температура воды в водоемах Петербурга.