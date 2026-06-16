Синоптики предупредили: штормовой циклон принес в Петербург похолодание и затяжные дожди

Штормовой циклон принес в Петербург похолодание и ливни

Санкт-Петербург оказался во власти обширного североатлантического циклона. Как сообщили синоптики, это привело к резкой смену погоды во вторник, 16 июня: после теплого понедельника в город пришли дожди и похолодание.

Сегодня днем столбики термометров остановятся на отметке +17...+19°C, что заметно ниже климатической нормы последних недель. Местами воздух может прогреться до +20°C, однако из-за сильного ветра и облачности ощущается это будет прохладнее.

Характер погоды будет неустойчивым. Ожидается облачная погода с прояснениями, но почти весь день будут идти кратковременные дожди.

Синоптик Александр Колесов предупреждает, что осадки могут быть довольно интенсивными, местами возможны ливни . Ветер западный и северо-западный, порывы достигнут 5-10 м/с, что добавит дискомфорта на улицах .

Ночь на среду, 17 июня, будет сырой и ветреной с температурой +12...+14°C.

По прогнозам, пик непогоды придется на среду и четверг, когда температура опустится до +15...+17 градусов, а количество осадков не уменьшится.

Хорошая новость для жителей и гостей города: к пятнице, 19 июня, влияние циклона ослабнет. На смену ему придет антициклон, благодаря которому дожди прекратятся и в выходные воздух прогреется до комфортных +22...+24°C.

Совет жителям Санкт-Петербурга

Несмотря на то, что календарное лето в разгаре, не поддавайтесь на иллюзию теплого солнца. Сегодня и до конца рабочей недели обязательно берите с собой зонт и непромокаемую куртку. Ветер и высокая влажность создают эффект промерзания, поэтому, даже если на градуснике +18°C, есть риск простудиться.

Потерпите всего пару дней — к пятнице Петербург снова покажет свое настоящее лето.

Ранее «Городовой» рассказывал, как стажировка в Петербурге помогает начать карьеру.