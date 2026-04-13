Синоптики прогнозируют жителям Петербурга теплый вторник без дождей

Санкт-Петербург завтра, 14 апреля, ждет теплый день. По прогнозам центра «Фобос» в ближайшие сутки ожидается переменная облачность на фоне повышения атмосферного давления до 771 мм рт.ст. В норме оно составляет 760 мм рт.ст.
В ночные часы температура воздуха в Петербурге составит +5..+7, днем +13..15 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.
В Москве во вторник, 14 апреля, также прогнозируется переменная облачность, но с небольшим дождем. Окажется прохладнее, чем в Северной столице: ночью +4..+6, днем +7..+9. Жителей столицы синоптики также предупреждают о сильном северном ветре, порывами до 13 м/с.
