Городовой / Вопросы о Петербурге / Синоптики прогнозируют жителям Петербурга теплый вторник без дождей
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Синоптики прогнозируют жителям Петербурга теплый вторник без дождей

Опубликовано: 13 апреля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Legion-Media
Прогноз погоды на 14 апреля

Санкт-Петербург завтра, 14 апреля, ждет теплый день. По прогнозам центра «Фобос» в ближайшие сутки ожидается переменная облачность на фоне повышения атмосферного давления до 771 мм рт.ст. В норме оно составляет 760 мм рт.ст.

В ночные часы температура воздуха в Петербурге составит +5..+7, днем +13..15 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

В Москве во вторник, 14 апреля, также прогнозируется переменная облачность, но с небольшим дождем. Окажется прохладнее, чем в Северной столице: ночью +4..+6, днем +7..+9. Жителей столицы синоптики также предупреждают о сильном северном ветре, порывами до 13 м/с.

Ранее Городовой рассказал, какую погоду ждать жителям регионов на майские праздники.

Автор:
Алина Владимирова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью