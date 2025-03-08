Скидки на проезд, бесплатные походы в музей: большинство даже не знает о всех плюсах Единой карты петербуржца

А ведь можно было бы просто покопаться в приложении.

Единая карта петербуржца (ЕКП) уже несколько лет доступна жителям Северной столицы, но многие даже не представляют, какие полезные возможности она предоставляет. Помимо очевидных бонусов вроде скидки на проезд, она может стать отличным помощником в организации досуга.

Как бесплатно посещать музеи и выставки

Самый интересный бонус — возможность получать билеты в музеи и театры абсолютно бесплатно. Правда, они не раздаются просто так, а «покупаются» за накопленные баллы.

Список музеев-партнёров меняется, но в нём можно найти Гатчинский дворец, Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, Центральный музей связи имени А. С. Попова и Выставочный центр «Манеж».

Иногда можно получить билеты в театры и на временные выставки, причём зачастую по два билета сразу. Это отличная возможность посетить культурное событие вдвоём.

Количество бесплатных билетов ограничено, но если регулярно заглядывать в «Магазин поощрений», шанс заполучить их довольно высок.

Важно: у билетов есть срок действия — обычно 2 недели – месяц. Поэтому запасаться билетами впрок не стоит.

Как копить баллы на билеты?

Проходить опросы — в личном кабинете ЕКП регулярно появляются короткие социальные опросы (3–5 вопросов), за каждый начисляют 20 баллов.

Ходить пешком — если подключить шагомер, то за выполнение дневной нормы начисляются 3 балла (до 1000 баллов в год).

Система простая: никаких финансовых вложений, а возможность бесплатно посетить музеи и выставки становится более чем реальной.

Скидки в музеи, театры и другие учреждения

Если не хочется копить баллы, но хочется сэкономить, ЕКП даёт скидки на покупку билетов.

Скидки составляют от 3 до 10% (чаще всего 5%)

Иногда есть скидка не на билет, а на аудиогид, что тоже приятно

Узнать список мест можно в разделе «Партнёры» в приложении ЕКП

Минус: в большинстве случаев скидки действуют только при покупке билетов в кассе, а не онлайн.

Дополнительные бонусы

ЕКП полезна не только для организации культурного досуга, но и в повседневной жизни:

Скидки на проезд в транспорте

Специальные цены на общественные бани

Возможность получать бонусы у партнёров

Если вы ещё не оформили ЕКП, стоит задуматься: при грамотном использовании она может значительно сэкономить деньги и открыть доступ к интересным мероприятиям. Хотя, если времени на опросы у вас нет, то вероятнее всего и на музеи не найдется.