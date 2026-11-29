Сколько прогревать двигатель зимой и чем опасен долгий прогрев авто: информация для водителей

Как правильно прогревать автомобиль зимой

Некоторые водители привыкли прогревать авто зимой основательно. Они могут тратить на это по 20-30 минут. В это время можно почистить кузов и стекла от снега и льда, привести в порядок номера, зеркала. Но выяснилось, что столь значительный прогрев способен принести только вред.

Современные двигатели расходуют от 1 до 2 литров топлива в час, хоть машина и вообще не двигается. Это приводит к тому, что водитель тратит лишнее топливо и свои деньги.

К каким проблемам это приводит

Если трата топлива и времени не являются для вас чем-то серьезным, то есть и другие проблемы. Длительный прогрев приводит к замедлению нагрева авто, ведь масло начинает циркулировать иначе, что влияет на коробку передач.

Также существует риск для выхлопной системы автомобиля. Из-за неполного сгорания топлива может скапливаться конденсат в глушителе, что постепенно приводит к коррозии.

Сколько нужно прогревать двигатель

Для прогрева достаточно всего 1-2 минуты, что позволит маслу распределиться по системе, сообщает auto.mail.ru со ссылкой на “ОСН”.

Во время движения двигатель выйдет на рабочую температуру уже за 5-7 минут, при этом и салон прогреется весьма быстро. На первых минутах после старта не стоит держать большую скорость, совершать обгоны и резкие маневры.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Сколько нужно проехать на машине, чтобы зарядился аккумулятор: важно знать автомобилистам

Как быстро портится моторное масло, если машина не ездит: полезно знать автомобилистам

Хотели спасти щётки ото льда, а всё испортили: чем опасны поднятые дворники зимой