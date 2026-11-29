Жарю блины без муки - настолько тонкие, что просвечивают: не рвутся, а вкус - сплошная нежнятина

Как приготовить тонкие блинчики без муки

Как сделать блины максимально тонкими? Потребуется рецепт, в котором нет муки. Этот ингредиент заменит обычный картофельный крахмал. Блинчики получаются эластичными, нежными и настолько тонкими, что будут буквально просвечивать. Портал "Городовой" рассказал о рецепте подробнее.

Что понадобится

1 стакан молока, 2 куриных яйца, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 1 пакетик ванилина, 7 столовых ложек крахмала, 2 щепотки соли, 3 столовые ложки сахара.

Приготовление

Начните со взбивания яиц с сахаром, солью и ванилином. Влейте молоко, подсолнечное масло. Постепенно добавьте крахмал.

Перемешайте массу до исчезновения комочков, оставьте тесто постоять при комнатной температуре примерно 20-25 минут. Горячую сковороду смажьте любым маслом, вылейте порцию теста и распределите по поверхности.

Обжаривайте на умеренном огне до румяности. Подавайте блины горячими, смажьте их сливочным маслом.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Блины получаются невероятно тонкими, при этом они не рвутся при переворачивании, что обычно происходит при использовании муки. Для более нежного вкуса можно использовать не картофельный, а кукурузный крахмал.

Фото: Сгенерировано ИИ

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