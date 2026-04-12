Городовой / Полезное / Сквозняки - их враг: какие породы кошек склонны к простудам - важно следить за здоровьем этих питомцев
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сквозняки - их враг: какие породы кошек склонны к простудам - важно следить за здоровьем этих питомцев

Опубликовано: 12 апреля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Для каких пород кошек сквозняки представляют особую опасность

Не все породы кошек отличаются крепким здоровьем, ведь некоторые из них склонны к простудным заболеваниям. Они не переносят сквозняков, холода, поэтому хозяину постоянно придется следить за такими животными. Портал «Пурина» рассказал об этих породах кошек подробнее.

Донской и канадский сфинксы

У этих питомцев отсутствует шерсть, из-за чего они моментально переохлаждаются. Породы крайне чувствительны к сквознякам, холодному полу. В прохладное время года питомцев следует одевать в теплые вещи, подготавливать лежанки. Если этого не делать, то животное постоянно будет простывать.

Ориентальная и сиамская

Указанные породы восприимчивы к респираторным заболеваниям, сквознякам из-за слабой дыхательной системы. Если кошка полежала на сквозняке, то она может простудиться. Переохлаждений нужно избегать не только зимой, но и летом.

Девон-рекс

Шерсть у этой породы кошек является очень короткой и редкой, из-за чего она не защищает питомца от переохлаждения. Животное сразу реагирует на сквозняки, поэтому проветривать нужно с осторожностью.

Экзотическая и персидская

Породы имеют густую шерсть, однако они все-таки обладают склонностью к простудным заболеваниям из-за необычного строения носа. Важно беречь животных от сквозняков, ведь даже обычный насморк персы и экзоты переносят особенно тяжело.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие породы кошек легко поддаются дрессировке.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью