Сквозняки - их враг: какие породы кошек склонны к простудам - важно следить за здоровьем этих питомцев

Не все породы кошек отличаются крепким здоровьем, ведь некоторые из них склонны к простудным заболеваниям. Они не переносят сквозняков, холода, поэтому хозяину постоянно придется следить за такими животными. Портал «Пурина» рассказал об этих породах кошек подробнее.
Донской и канадский сфинксы
У этих питомцев отсутствует шерсть, из-за чего они моментально переохлаждаются. Породы крайне чувствительны к сквознякам, холодному полу. В прохладное время года питомцев следует одевать в теплые вещи, подготавливать лежанки. Если этого не делать, то животное постоянно будет простывать.
Ориентальная и сиамская
Указанные породы восприимчивы к респираторным заболеваниям, сквознякам из-за слабой дыхательной системы. Если кошка полежала на сквозняке, то она может простудиться. Переохлаждений нужно избегать не только зимой, но и летом.
Девон-рекс
Шерсть у этой породы кошек является очень короткой и редкой, из-за чего она не защищает питомца от переохлаждения. Животное сразу реагирует на сквозняки, поэтому проветривать нужно с осторожностью.
Экзотическая и персидская
Породы имеют густую шерсть, однако они все-таки обладают склонностью к простудным заболеваниям из-за необычного строения носа. Важно беречь животных от сквозняков, ведь даже обычный насморк персы и экзоты переносят особенно тяжело.
