Смех сквозь дождь: анекдоты о Петербурге (часть 2)

В первой части мы обсудили дождь, москвичей и даже местную самоиронию. Пришло время подвести итоги. Поговорим о мостах, повседневных реалиях и вспомним анекдоты, раскрывающие философию жизни в культурной столице.
О мостах и отношениях
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Если вам говорят, что летней ночью в Петербурге нужно смотреть на мосты, — не ходите, это какой-то развод.
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Интересно, сколько детей родилось в Питере от того, что «мосты уже развели, ночуй у меня»?
Ироничный быт петербуржцев
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Настроение — Питер. То хочется кофе и поэзии, а то — выстрелить с «Авроры» и побежать куда-то с матросами.
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Житель Петербурга делится впечатлениями от поездки: «Ой, мне так повезло с погодой!»
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Чисто петербуржский страх: прийти впервые к друзьям в коммуналку, пойти в туалет, а потом забыть, в какую из двухсот дверей тебе нужно.
Петербургская интеллигенция
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Как стало известно нашему корреспонденту, из сокровищницы Эрмитажа были похищены миниатюрные модели скипетра и державы работы Фаберже. Ну, скипетр еще ладно, а за державу обидно.
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Бабушки на лавочках в подъездах настолько культурные, что зовут всех проезжающими весталками и мизантропами.
Особые реалии культурной столицы
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Напрасно в Петербурге ругают за переменчивую погоду: летом я надеваю ту же куртку, что и в декабре.
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Настоящий петербуржец знает загадочную разницу между Эрмитажем и Зимним дворцом.
Философия жизни по-петербуржски
- Жизнь в Петербурге:
Посмотри налево — нет ли машины?
Посмотри вниз — нет ли гололеда?
Посмотри вверх — не летит ли на тебя сосулька?
Посмотри внутри себя — нет ли там оглушающей пустоты, от которой взрываешься молчаливым криком каждый раз, когда прикрываешь глаза?
А напоследок хочется заметить, что даже если вам надоело слушать о себе шутки и анекдоты, то крепитесь изо всех сил — с юмором Петербурга нельзя попрощаться — он остается с вами, как и вечный дождь.