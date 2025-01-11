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Смех сквозь дождь: анекдоты о Петербурге (часть 2)

11 января 2025 12:32
Мужчина смеется
Смех сквозь дождь: анекдоты о Петербурге (часть 2)
Городовой ру

Правда о погоде тут не будет ни слова.

В первой части мы обсудили дождь, москвичей и даже местную самоиронию. Пришло время подвести итоги. Поговорим о мостах, повседневных реалиях и вспомним анекдоты, раскрывающие философию жизни в культурной столице.

О мостах и ​​отношениях

  • Если вам говорят, что летней ночью в Петербурге нужно смотреть на мосты, — не ходите, это какой-то развод.

  • Интересно, сколько детей родилось в Питере от того, что «мосты уже развели, ночуй у меня»?

Ироничный быт петербуржцев

  • Настроение — Питер. То хочется кофе и поэзии, а то — выстрелить с «Авроры» и побежать куда-то с матросами.

  • Житель Петербурга делится впечатлениями от поездки: «Ой, мне так повезло с погодой!»

  • Чисто петербуржский страх: прийти впервые к друзьям в коммуналку, пойти в туалет, а потом забыть, в какую из двухсот дверей тебе нужно.

Петербургская интеллигенция

  • Как стало известно нашему корреспонденту, из сокровищницы Эрмитажа были похищены миниатюрные модели скипетра и державы работы Фаберже. Ну, скипетр еще ладно, а за державу обидно.

  • Бабушки на лавочках в подъездах настолько культурные, что зовут всех проезжающими весталками и мизантропами.

Особые реалии культурной столицы

  • Напрасно в Петербурге ругают за переменчивую погоду: летом я надеваю ту же куртку, что и в декабре.

  • Настоящий петербуржец знает загадочную разницу между Эрмитажем и Зимним дворцом.

Философия жизни по-петербуржски

  • Жизнь в Петербурге:
    Посмотри налево — нет ли машины?
    Посмотри вниз — нет ли гололеда?
    Посмотри вверх — не летит ли на тебя сосулька?
    Посмотри внутри себя — нет ли там оглушающей пустоты, от которой взрываешься молчаливым криком каждый раз, когда прикрываешь глаза?

А напоследок хочется заметить, что даже если вам надоело слушать о себе шутки и анекдоты, то крепитесь изо всех сил — с юмором Петербурга нельзя попрощаться — он остается с вами, как и вечный дождь.

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Автор:
Максакова Яна
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