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Собираемся в полет с питомцем: документы, регистрация и важные советы для петербуржцев

28 декабря 2024 17:05
Собираемся в полет с питомцем: документы, регистрация и важные советы для петербуржцев
Собираемся в полет с питомцем: документы, регистрация и важные советы для петербуржцев
Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Главное – ничего не забыть.

Путешествие с домашним животным – это всегда волнительно и требует тщательной подготовки. Чтобы избежать неприятностей в аэропорту и обеспечить комфорт питомцу, важно заранее подготовить все необходимые документы и правильно организовать перевозку.

Прежде всего, стоит помнить, что регистрация на рейс с животным онлайн невозможна. Поэтому, приезжать в аэропорт рекомендуется за 3 часа до вылета. Еще опытные путешественники советуют заранее прикрепить к контейнеру бирку с контактными данными владельца, направлением и датой полета, а также именем животного. Это поможет в случае непредвиденных ситуаций.

Документы для перелета

Для перелета с животным по России необходим ветеринарный паспорт с отметками о прививках и обработке от паразитов. Это стандартный документ, который подтверждает, что животное здорово и безопасно для окружающих. Если же вы планируете международный перелет, то потребуется ветеринарный паспорт международного образца, а также справка о состоянии здоровья, полученная в ветеринарной клинике.

Чипирование

Важным требованием для международных перелетов, а в некоторых случаях и для внутренних, является чипирование животного. Чип представляет собой микроскопическое устройство, которое вводится под кожу и содержит уникальный идентификационный номер. Его можно поставить почти в любой ветеринарной клинике.

Особые требования

Некоторые страны могут устанавливать особые требования к вакцинации и документам для ввоза животных. Поэтому, прежде чем отправляться в путешествие, следует тщательно изучить эти правила.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Домашние животные
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